Pixel Fold : voici le design du premier smartphone pliable de Google

Le Pixel Fold de Google n’est plus qu’à quelques jours de nous. Attendu pour l’évènement de lancement de la Google I/O 2023, ce premier modèle pliable vient de se dévoiler en images grâce à un célèbre informateur. Nous serions d’ailleurs face à des rendus de presse, destinés à la promotion du smartphone.

Le 5 mai prochain, soit ce vendredi, nous aurons l’occasion de découvrir le Pixel Fold. Ce premier smartphone pliable de Google devrait en effet être annoncé lors de la Google I/O 2023 (tout comme le Pixel 7a).

Avant cet évènement, les fuites s’intensifient. Evan Blass (@evleaks) a en effet pris le temps de partager en fin de semaine des images de ce modèle. Ces dernières semblent d’ailleurs être les images officielles de Google pour promouvoir le Pixel Fold. Nous y découvrons ainsi la face avant et arrière du smartphone pliable.

Dans les détails, les deux premiers rendus partagés nous laissent admirer un écran externe plus large que les modèles habituels. L’interface du Pixel Launcher est sans grande surprise de la partie. Du côté du module photo arrière, le Pixel Fold est très similaire à celui des Pixel 6 et 7, à une exception près. En effet, il ne se prolonge pas sur les bordures du smartphone, prenant ainsi la forme d’un rectangle. Il faut dire que ce type de design semble assez compliqué à répliquer à cause de la charnière.

Un jour plus tard, Evan Blass a dévoilé une image de l’écran interne du Pixel Fold. Comme le suggéraient les précédentes fuites d’informations, la dalle est plus large que celle des Galaxy Z Fold de Samsung. Nous y voyons aussi des bordures autour de l’écran plus épaisses en haut et en bas. Avec cette surface d’affichage, Google vient offrir aux utilisateurs un ratio se rapprochant fortement de celui des tablettes. Pour rappel, il devrait être de 7,6 pouces (2208 × 1840).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Pixel Fold : voici toute la fiche technique, l’offre de lancement et le prix du smartphone pliable Google !