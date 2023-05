iOS 17 : voici les changements pour les applications Cartes et Santé, mais aussi les fonds d’écran

iOS 17 devrait être assez discrète au niveau des nouvelles fonctionnalités. Cependant, Apple souhaite tout de même proposer quelques évolutions, avec notamment des refontes de certaines applications et fonctions. Nous avons d’ailleurs appris que Cartes et Santé allaient profiter de quelques nouveautés avec cette mise à jour majeure, tout comme les fonds d’écran.

Après avoir énoncé une belle flopée de nouveautés, le leaker @analyst941 est de retour pour nous partager des informations autour d’iOS 17.

En fin de semaine, l’informateur a plus précisément expliqué avoir vu plusieurs aspects de cette nouvelle mise à jour majeure des iPhone. Nous avons ainsi droit à des informations autour de Cartes, de Santé et des fonds d’écran. Pour imager la chose, des rendus ont été partagés.

Pour commencer, nous avons droit à une application Cartes repensée. Cette dernière offrirait tout d’abord une séparation entre les cartes et les autres laissez-passer, tels (cartes d’embarquement, billets de train, places de concert…). Nous aurions aussi droit à une fonction de recherche pour trouver rapidement certaines cartes ; et des onglets en bas de l’écran (Cartes, Cash, Clés, ID et Autres).

Du côté de l’application Santé, l’interface aurait droit à un renouveau au niveau de l’onglet Favoris. Nous serions ainsi face à des tuiles carrées, au lieu des actuelles tuiles rectangulaires. Plus petites, elles permettraient au passage d’afficher plus de mesures sur une page, sans avoir à naviguer longuement dans les favoris pour les lires toutes.

Pour finir, @analyst941 évoque des changements dans le processus de modification et de personnalisation des fonds d’écran : une vue en grille affichant 9 fonds d’écran à la fois, permettant de rapidement les supprimer et les réorganiser ; et une fonction permettant de partager et/ou dupliquer des fonds d’écran.

