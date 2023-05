Pixel Fold : Google dévoile le design de son premier smartphone pliable

Sans crier gare, Google s’est réveillé de son silence afin de partager des informations autour de son premier smartphone pliable : le Pixel Fold. Sur les réseaux sociaux, la firme américaine a en effet pris le temps de dévoiler un court teaser de ce futur modèle, nous laissant ainsi admirer son design.

Le premier smartphone pliable fait couler l’encre depuis quelques mois. De multiples rumeurs sont en effet tombées à son sujet, que ce soit au niveau de sa fiche technique ou de son design. Nous avons même eu droit à une fuite fin avril 2023 révélant des images somme toute officielles de ce tant attendu modèle.

Finalement, Google aura attendu le 4 mai 2023 pour commencer à officialiser les choses. Dans les détails, la marque a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo du 8 secondes dévoilant le design du Pixel Fold. Au passage, la marque a fait le rapprochement entre la célèbre journée en l’honneur de Star Wars « May The Fourth Be With You » en déclarant ce même jour : « May The Fold Be With You ».

La vidéo partage ainsi le design complet du Pixel Fold. Nous remarquons ainsi que le modèle pliable s’apparente beaucoup aux Pixel 7, avec un châssis et module photo clairement inspirés de la dernière gamme de smartphones Google. Comme prévu, l’écran interne se veut plus long que large, offrant ainsi un affichage dénué de poinçon, avec le capteur photo dans la bordure supérieure droite. L’écran externe est d’ailleurs plus large que sur les Galaxy Z Fold et autres modèles pliables au format livre.

La fiche technique n’est pour le moment pas connue. Cependant, le leaker Evan Blass nous a fait le plaisir de la partager en début de semaine. Le Pixel Fold profiterait ainsi d’un écran pliable OLED de 7,6 pouces avec une définition de 1840 x 2208, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une caméra selfie de 8 Mpx ; un écran externe de 7,6 pouces (1080 x 2092 pixels, 120 Hz et capteur de 0,5 Mpx) ; d’une puce Tensor G2 ; de 12 Go de RAM ; de 256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1 ; d’un module photo avec capteur principal 48 Mpx + téléobjectif 10,8 Mpx + ultra grand-angle 10, 8 Mpx ; d’une caméra selfie de 9,5 Mpx ; et d’une batterie de 4 821 mAh compatible avec la charge rapide 30 W.