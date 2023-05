Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux de mai 2023

Mai 2023 vient de débuter. Microsoft prend ainsi le temps d’annoncer les premiers jeux vidéo disponibles durant le mois. Les 15 premiers jours de mai seront ainsi rythmés par seulement 4 titres, dont Ravenlok, Fuga: Melodies of Steel 2 ou encore Wero West: Definive Edition.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, Microsoft est venue rappeler dans son dernier billet de blog que son dernier titre Redfall était disponible depuis quelques jours sur le Xbox Game Pass. Il faut dire qu’il s’agit d’un jeu vidéo développé par Bethesda Softworks, un des studios Xbox.

La liste des titres ajoutés en mai 2023 sur le Xbox Game Pass a ensuite été partagée. Nous avons ainsi Ravenlock qui est disponible depuis ce 4 mai 2023, un titre jeu d’action-aventure dans un monde féérique en voxel où vous incarnerez une jeune héroïne devant accomplir « une prophétie périlleuse ». Le 8 mai sera ensuite rythmé par la Defenitive Edition de Weird West, un très bon action-RPG se déroulant dans un Far West où créatures fantastiques issues de mythes et légendes sont monnaie courante. À noter, vos choix auront des conséquences sur la suite de l’aventure.

Microsoft annonce ensuite que Shadowrun Trilogy prendra place sur le Xbox Game Pass pour les joueurs PC dès le 9 mai. Pour rappel, ces trois jeux de rôle tactiques prenant place dans un futur dystopique cyberpunk rempli de magie sont déjà disponibles sur Xbox et en cloud gaming depuis quelque temps. Pour finir, Fuga: Melodies of Steel 2 arrivera le jour de sa sortie, soit le 11 mai 2023. Suite directe au premier opus, ce titre vient offrir un système de combat amélioré et un nouveau système d’évènements qui vous mèneront à prendre des décisions affectant la suite de l’histoire.

Au passage, nous apprenons que les jeux vidéo suivants quitteront le Xbox Game Pass à partir du 15 mai 2023 :

Before We Leave (Cloud, Console et PC) ;

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console et PC) ;

Hearts of Iron IV (PC) ;

Her Story (PC) ;

Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, Console et PC).

