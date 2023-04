Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux de fin avril 2023

Nous sommes maintenant dans la seconde partie d’avril 2023. Pour l’occasion, Microsoft est venue partager la liste des jeux vidéo ajoutés pour la fin du mois dans le Xbox Game Pass. Au total, le catalogue du service de la firme américaine profitera de sept nouveaux titres, dont le tant attendu Redfall développé Bethesda ; mais aussi d’autres jeux disponibles dès le jour de leur sortie, comme Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Homestead Arcana ou encore The Last Case of Benedict Fox.

Après un début de mois riche en nouveautés, avec notamment Ghostwire: Tokyo, Minecraft Legends ou encore Loop Hero, Microsoft revient avec sa seconde salve de titres ajoutés au Xbox Game Pass durant le mois d’avril 2023.

Dans un billet de blog publié ce mardi, Microsoft annonce ainsi que les sept jeux vidéo suivants seront ajoutés d’ici la fin du mois (et un pour début mai) :

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly – Cloud, Console et PC (20 avril) ;

Medieval Dynasty – Xbox One (20 avril) ;

Homestead Arcana – Cloud, PC et Xbox Series X/S (21 avril) ;

Cassette Beasts – PC (26 avril) ;

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition – Cloud, Console et PC (27 avril) ;

The Last Case of Benedict Fox – Console et PC (27 avril) ;

Redfall – Cloud, PC et Xbox Series X/S (2 mai).

Le communiqué de Microsoft mentionne ensuite que Vampire Survivors profite dès maintenant de son second DLC, nommé Tides of the Foscari ; et que Microsoft Flight Simulator profitera de sa treizième mise à jour le 25 avril, apportant l’Océanie et l’Antarctique.

Concernant les avantages offerts aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, les joueurs de The Elder Scrolls Online ont droit au Pack Dragon Slayer ; les sportifs accrocs à MLB The Show 23 à 10 packs The Show ; et les fans de Far Cry 5 à l’extension Hours of Darkness.

Pour finir, nous apprenons que les titres suivants quitteront le Xbox Game Pass à partir du 30 avril 2023 :

Bugsnax – Cloud, Console et PC ;

Destroy All Humans! – Cloud, Console et PC ;

Dragon Quest Builders 2 – Cloud, Console et PC ;

Tetris Effect Connected – Console et PC ;

Unsouled – Cloud, Console et PC.

