Apple : voici les applications prévues pour son premier casque de réalité mixte

Un produit phare est attendu pour la WWDC 2023 : le premier casque de réalité mixte d’Apple. Au fur et à mesure des semaines, quelques informations sont partagées par les analystes spécialisés autour de la firme à la pomme. Mark Gurman vient d’ailleurs de nous renseigner au sujet des applications disponibles nativement de ce nouveau dispositif.

Concept : Shea (@concept_central)





La WWDC 2023 approche à grands pas. Le 5 juin 2023, la conférence de lancement devrait lever le voile sur de nouveaux produits et mises à jour, comme le MacBook Air 15 pouces et le Mac Pro sous puce Apple Silicon ou encore iOS 17 et watchOS 10.

Cependant, tout cela n’a que peu d’importante face à la grosse annonce d’Apple : son premier casque de réalité mixte, supposément appelé Reality Pro ; et bien évidemment son système d’exploitation, xrOS.

En attendant l’officialisation de tout ça, un récent rapport est venu préciser les applications que proposerait ce nouveau dispositif. Dans les détails, Mark Gurman a partagé qu’Apple aurait adapté la majorité de ses applications pour iPad à l’interface 3D de son casque de réalité mixte.

Grâce aux informations partagées par des sources proches du projet, le journaliste de chez Bloomberg explique : « Une grande partie de l’effort consiste à adapter les applications iPad au nouveau casque, qui combine la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Les utilisateurs pourront accéder à des millions d’applications existantes de développeurs tiers via la nouvelle interface 3D ».

L’informateur dévoile plus précisément que nous aurions droit aux applications natives suivantes sur le casque de réalité mixte Apple : Safari, Calendrier, Plans, Fichiers, Mail, Messages, Notes, Photos, Rappels, Musique, News, Bourse, TV et Météo. Mais ce n’est pas tout, Mark Gurman estime aussi que Livres, Appareils Photo, Relaxation, Fitness+, Freeform, FaceTime, la suite bureautique d’Apple (Pages, Numbers et Keynote), iMovie et GarageBand seront de la partie.

