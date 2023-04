Pixel 7a : un modèle moins abordable que le Pixel 6a

La Google I/O 2023 n’est plus qu’à quelques semaines de nous. Pour rappel, l’évènement lèvera le voile sur le Pixel 7a. D’ailleurs, un nouveau rapport vient de nous préciser le prix de lancement de ce nouveau modèle abordable : 499 dollars, soit 50 dollars de plus que le Pixel 6a. Cette hausse tarifaire devrait logiquement être répercutée en France, avec une gamme « a» passant au-dessus de la barre des 500 euros.

Avant toute chose, il est important de rappeler que l’évènement de lancement de la Google I/O 2023 est datée au 10 mai. Pour l’occasion, nous devrions découvrir les grosses nouveautés d’Android 14, de l’introduction de l’intelligence artificielle dans le moteur de recherche Google ou encore de nouveaux produits.

Concernant ce dernier élément, il est important de rappeler que nous nous attendons à trois produits : la Pixel Tablet, signant le retour de Google sur le marché des tablettes ; le Pixel Fold, premier smartphone pliable de la firme de Mountain View ; et le Pixel 7a.

D’ailleurs, le téléphone abordable de chez Google fait beaucoup parler de lui dernièrement. En début de semaine, un rapport a mentionné la date de lancement du Pixel 7a, qui ne tarderait pas trop après son annonce. Et en ce mardi 18 avril 2023, le prix du smartphone a fait surface.

Dans les détails, 9to5Google a affirmé dans une publication que le prix du Pixel 7a serait de 499 dollars. Ainsi, il serait proposé 50 dollars plus chers par rapport au Pixel 6a. Face à cette annonce, nous devrions nous attendre à un prix compris de 509 ou 519 euros pour ce modèle, soit entre 50 et 60 euros de plus que le modèle « a » actuel.

Le site spécialisé autour de Google souligne au passage que cette augmentation tarifaire devrait être purement et simplement due à des changements apportés entre les deux générations. Nous entendons ainsi que le Pixel 7a arriverait avec un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, de la charge sans-fil, un capteur principal de 64 Mpx couplé à un ultra grand-angle de 13 Mpx et une puce Tensor G2.

