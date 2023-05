iOS 16.4.1 : une nouvelle mise à jour de sécurité est disponible sur iPhone

Une première « Rapid Security Response » est maintenant disponible sur iPhone : iOS 16.4.1(a). À travers cette nouvelle version, Apple propose plusieurs améliorations de sécurité en déployant des correctifs jugés comme « importantes ». Pesant moins de 100 Mo, la mise à jour nécessite tout de même un redémarrage après téléchargement et installation.

Les mises à jour sur iPhone sont de plus en plus variées. Nous avons droit à des mises à jour classiques (iOS 16, iOS 16.1, iOS 16.2, iOS 16.3 et iOS 16.4) proposant de nouvelles fonctionnalités ; mais aussi des versions mineures, plus portées sur la sécurité (iOS 16.4.1 dernièrement). Cependant, nous avons droit à d’autres solutions depuis quelque temps via les bêtas d’iOS 16 et macOS Ventura : les « Rapid Security Response ».

Comme son nom l’indique, son objectif est de rapidement corriger une ou plusieurs failles de sécurité importante sur les iPhone, iPad ou encore Mac. Apple souligne aussi que ces nouvelles mises à jour « apportent d’importantes améliorations de la sécurité entre les mises à jour logicielles ».

La firme à la pomme cite comme exemple des correctifs autour du navigateur web Safari, du framework WebKit ou d’autres bibliothèques système essentielles aux systèmes d’exploitation. Nous apprenons aussi que ces dernières apportent « une réponse plus rapide à certains problèmes de sécurité, notamment des problèmes qui auraient pu être exploités ou signalés ».

Cette première Rapid Security Response est d’ores et déjà disponible sous les numéros de version iOS 16.4.1(a) pour les iPhone, iPadOS 16.4.1 sur les iPad et macOS 13.3.1(a) sur les Mac. Pour les installer, il suffit d’effectuer le processus traditionnel (Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur les iPhone et les iPad ; Réglages système > Général > Mise à jour de logiciels pour les Mac).

Après téléchargement, il est nécessaire de procéder à un redémarrage automatique afin d’effectuer l’installation de ce patch de sécurité.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iOS 16.4.1 : un bug fait surchauffer les iPhone, voici la solution !