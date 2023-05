Samsung annonce One UI 5 Watch, voici les nouveautés pour les Galaxy Watch

Sans crier gare, Samsung vient de dévoiler la prochaine mise à jour pour ses montres connectées : One UI 5 Watch. La firme sud-coréenne partage ainsi les fonctionnalités proposées par cette nouvelle version (améliorations du côté du suivi du sommeil et de l’activité, et du côté de la sécurité), ainsi que les Galaxy Watch compatibles.

Pour commencer, le billet de blog de Samsung nous parle de sommeil avec One UI 5 Watch. Afin de profiter d’une nuit de repos réparatrice, l’entreprise a concentré ses efforts autour de trois points :

Une interface utilisateur repensée pour « Sleep Insights » (avec un score de sommeil, les heures de ronflement, les niveaux d’oxygène dans le sang et les phases de sommeil) ;

Un coach de sommeil nommé « Sleep coaching », pour adopter des habitudes saines visant à améliorer son sommeil ;

Une meilleure connectivité entre les montres Galaxy Watch et les appareils compatibles SmartThings pour permettre aux produits de domotique de réagir à certains paramètres lorsque le mode veille est activé.

La seconde nouveauté se passe au niveau du suivi de l’activité sportive. Nous apprenons en effet que One UI 5 Watch permettra de visualiser les zones de fréquences cardiaques durant l’entrainement, d’analyser la course en temps réel et de profiter d’un programme d’entrainement par intervalle. Pour les utilisateurs de Galaxy Watch 5 Pro, une option permettant d’accéder aux fichiers GPX dans Samsung Health.

Pour finir, Samsung annonce que One UI 5 Watch proposera des améliorations en termes de sécurité avec l’ajout d’un nouveau système de SOS permettant d’appeler directement un numéro d’urgence et d’envoyer des informations sur son emplacement et sa situation média. En plus de cela, la détection de chute sera activée par défaut pour les personnes âgées d’au moins 55 ans.

Les montres connectées Samsung qui auront droit à One UI 5 Watch sont les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ainsi que les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Logiquement, les Galaxy Watch 6 devraient directement disposer de cette version à leur sortie. À noter, les modèles précédemment cités pourront prochainement profiter de cette dernière en bêta via le programme Samsung Members.