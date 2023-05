Pixel 7a : voici le prix en France du nouveau smartphone abordable de Google

Avec le Pixel 7a, Google compte proposer de belles améliorations par rapport au Pixel 6a sorti l’année dernière. En ajoutant à cela l’inflation, ce nouveau smartphone abordable devrait être proposé quelques euros plus chers. D’ailleurs, une fuite d’information vient de dévoiler le prix de vente de ce modèle en France : 509 euros.

Le suspens autour du Pixel 7a est terminé. Après avoir découvert des images officielles du smartphone, et même la fiche comparative avec le Pixel 6a, il est maintenant temps de découvrir le prix de vente en France de ce nouveau modèle abordable.

Le leaker billbil-kun a en effet partagé sur Twitter que le smartphone sera disponible au prix de 509 euros dans l’Hexagone. À titre de comparaison, le Pixel 6a est 50 euros moins chers. En plus de cela, nous apprenons que les coques officielles de Google pour le Pixel 7a seront commercialisées au tarif de 34,99 euros, et déclinées en quatre coloris Arctic Blue, White, Carbon et Jade).

Nous avons aussi une autre information : une offre de remboursement (ODR) devrait être de la partie. L’informateur a en effet répondu un lancement « à l’avenir », sans en préciser les avantages de cette dernière ainsi que les conditions.

Pour rappel, la fiche technique du Pixel 7a n’a plus rien de secret. Les dernières fuites mentionnent en effet la présence d’un écran OLED de 6,1 pouces FHD+ 90 Hz ; une puce Google Tensor G2 ; une caméra selfie de 13 Mpx ; un module photo avec capteur principal 64 Mpx et ultra grand-angle 13 Mpx ; un Super Res Zoom x8 ; la technologie Real Tone ; et de la charge rapide filaire et sans fil.

Le Pixel 7a sera annoncé le 10 mai 2023 par la firme américaine durant la Google I/O 2023. D’ailleurs, le lancement ne devrait pas trop tarder après cette présentation.

EXCLUSIVE

PRICE REVEAL



🔹Google Pixel 7a (Arctic Blue/ Cotton / Carbon): 509€*

🔹Official Pixel 7a case from Google (Arctic Blue / White / Carbon / Jade): 34.99€*



*Prices are valid for France only#Pixel7a — billbil-kun (@billbil_kun) May 4, 2023

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Pixel Fold : Google dévoile le design de son premier smartphone pliable !