Motorola Edge 40, un nouveau milieu de gamme qui a tout pour plaire

En cette semaine de mai 2023, Motorola est revenu sur le marché des smartphones avec le Edge 40. Avec ce nouveau modèle milieu de gamme, la marque américaine propose une très belle proposition pour un prix contenu de 599 euros. Voici sa fiche technique !

Après le haut de gamme Edge 40 Pro en début de mois d’avril, Motorola a fait son grand retour avec un modèle plus abordable alléchant : le Edge 40.

D’ores et déjà disponible à 599 euros avec 256 Go de stockage interne, ce smartphone arbore tout d’abord un bel écran OLED de 6,55 pouces avec une définition Full HD+, un taux de rafraichissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. À noter, les bords de la dalle sont incurvés.

Côté design, nous retrouvons au passage un châssis en aluminium avec à l’arrière du cuir végan ou du verre minéral. La certification IP68 est de la partie, assurant une étanchéité à l’eau et à la poussière du smartphone. Pour finir sur ce point, trois coloris sont disponibles pour le Edge 40 : noir, bleu et vert. Les deux derniers sont exclusifs à la boutique de Motorola.

À l’intérieur, le Motorola Edge 40 propose une puce MediaTek Dimensity 8200, soit une très bonne proposition pour le milieu de gamme. La partie photo s’équipe de son côté d’un module photo arrière avec capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 13 Mpx ; et d’une caméra selfie de 32 Mpx à l’avant. Nous avons ensuite droit à une batterie de 4 400 mAh de ce modèle est compatible avec la charge rapide 68 W et sans fil 15 W.

Pour finir, nous pouvons évoquer la compatibilité avec le Dolbu Atmos et la présence de la fonction Ready For pour transformer le Motorola Edge 40 en ordinateur lorsqu’il est connecté à un moniteur externe.