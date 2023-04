Motorola Edge 40 Pro : des arguments intéressants pour ce nouveau smartphone haut de gamme ?

En ce mois d’avril 2023, Motorola fait son grand retour avec un nouveau smartphone haut de gamme : le Edge 40 Pro. Avec cette nouvelle itération, l’entreprise vient proposer de très beaux arguments sur le marché des smartphones, que ce soit du côté de l’écran, des performances, de la batterie ou encore de la photographie.

Avec le Edge 40 Pro, Motorola revient en force avec un smartphone haut de gamme plus que complet. Clairement inspiré du X40 lancé en fin d’année dernière en Chine, ce nouveau modèle affiche une fiche technique sérieuse pour le marché européen.

Pour commencer, ce nouveau modèle s’équipe de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm : la Snapdragon 8 Gen 2. Cette dernière est d’ailleurs accompagnée de 12 Go de RAM ainsi que 256 ou 512 Go de stockage interne en UFS 4.0. Au niveau de l’affichage, le Motorola Edge 40 Pro profite d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une définition 1080p et un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

La partie photo s’arme ensuite d’une caméra selfie de 60 Mpx ; et d’un module photo arrière avec capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle de 50 Mpx et téléobjectif avec zoom optique x2 de 12 Mpx. Pour finir sur les caractéristiques techniques, le smartphone dispose d’une batterie de 4 600 mAh compatible avec la charge rapide filaire 125 W et sans fil 15 W. Bonne nouvelle, le bloc de charge est inclus.

Motorola termine en annonçant que le Motorola Edge 40 Pro est d’ores et déjà disponible en Europe au prix de 899,99 euros. Son arrivée est aussi prévue en Amérique Latine dans les semaines à venir. Pour les États-Unis, la marque a simplement teasé l’arrivée de la gamme Edge « cette année ».

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Test – Motorola Edge 30 Ultra : Un haut de gamme qui fait presque mouche !