OnePlus annonce le Nord CE 3 Lite : un nouveau smartphone d’entrée de gamme alléchant

OnePlus vient d’annoncer avec un nouveau smartphone : le OnePlus Nord CE 3 Lite. Avec ce modèle, la marque chinoise revient sur le marché de l’entrée de gamme avec une belle proposition. Nous retrouvons en effet des spécificités techniques séduisantes, comme un taux de rafraichissement de 120 Hz pour l’écran, une charge rapide de 67 W ou encore un capteur photo principal de 108 Mpx.

Après avoir lancé le Nord CE 2 Lite aux côtés du Nord 2 en mai 2022, OnePlus est de retour avec un smartphone d’entrée de gamme : le Nord CE 3 Lite.

Annoncé ce mardi 4 avril 2023, ce nouveau modèle vient proposer une belle offre pour la somme de 329 euros. Parlons tout d’abord de l’affichage, le OnePlus Nord CE 3 Lite s’équipe ainsi d’un écran LCD de 6,72 pouces avec une définition FHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce dernier peut d’ailleurs varier à 30, 48, 50, 60, 90 et 120 Hz.

Pour les performances, OnePlus a fait le choix de la puce Snapdragon 695 5G, couplée à 8 Go de RAM LPDDR4X. Le stockage interne est de 128 Go, et peut être extensible via microSD. Outre une caméra selfie de 16 Mpx, le smartphone a droit à un module arrière composé de trois capteurs : un capteur principal grand-angle Samsung ISOCELL JM6 de 108 Mpx, un macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx pour les portraits.

Au niveau de l’autonomie, le OnePlus Nord CE 3 Lite est un bon parti pris étant donné qu’il profite d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide. Pour finir, le smartphone est commercialisé sous Android 13 (OxygenOS 13.1). Le suivi logiciel annoncé est deux ans de mises à jour majeures d’Android et trois ans de patch de sécurité.

Ce nouveau modèle d’entrée de gamme est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de OnePlus ainsi que sur Amazon au prix de 329 euros. Pour les coloris, deux teintes sont proposées : noir et jaune.

