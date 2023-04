Audible : place aux publicités dans les livres audio, mais pas pour tout le monde

Audible, célèbre service de livres audio d’Amazon, compte évoluer dans les semaines à venir. La firme américaine commence en effet à tester l’ajout de publicités dans certains de ses contenus. Bien évidemment, cela ne concerne pas tous les utilisateurs. Seules les personnes non abonnées font ainsi face à cette contrainte.

Audible n’est pas uniquement accessible aux abonnés. En effet, les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à certains contenus de la plateforme. Cependant, Amazon ne veut pas passer à côté de cette potentielle source de revenus. Engadget vient ainsi de rapporter que l’entreprise commençait à tester l’ajout de publicités dans ses livres audios.

Dans les détails, le média rapporte qu’aux États-Unis, des utilisateurs non payants d’Audible expérimentent maintenant des publicités en écoutant des livres audio traditionnels, des podcasts et des contenus originaux. Sans grande surprise, Amazon souligne d’ailleurs que la publicité est diffusée en accord avec les éditeurs et créateurs des différentes productions concernées.

Nous apprenons aussi que le nombre d’annonces est limité à 8 toutes les 24 heures. En plus de cela, nous apprenons qu’elles « ne seront pas entendues trop fréquemment dans un court laps de temps ». Ainsi, cette décision ne se veut pas trop impactant pour les utilisateurs gratuits d’Audible.

Cependant, un petit geste pourrait avoir de grosses répercussions. En effet, la décision d’Audible pourrait à terme mener à la généralisation de la publicité sur les autres plateformes de livres audio dans le cas où cette pratique n’est pas drastiquement rejetée par les utilisateurs.

Pour justifier cette décision, le service explique simplement : « Audible s’efforce d’optimiser en permanence la manière dont nous proposons des programmes audio aux auditeurs du monde entier ». Ainsi, elle « teste de nouveaux produits et services afin d’acquérir des connaissances sur l’évolution des besoins de ses clients et partenaires ».

Une chose est sûre, les consommateurs seront bel et bien impactés négativement si les publicités deviennent monnaie courante dans les livres audio. Cela pourrait aussi être une première étape pour une nouvelle offre Audible, avec un abonnement gratuit financé par la publicité.

