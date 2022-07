Le livre audio avec Audible, une nouvelle façon de lire qui séduit

Découvrez un nouveau mode de lecture grâce au livre audio. Essayez-le grâce à Audible et son offre d’essai alléchante, vous allez adorer !



Avec l’arrivée des nouvelles technologies, les loisirs ont changé. Alors qu’ils passaient du temps à jouer en extérieur ou à lire avant l’arrivée des ordinateurs et des smartphones, les enfants et les jeunes consacrent désormais beaucoup de temps aux jeux vidéos, à la télé ou encore aux réseaux sociaux. Les adultes aussi ont perdu certaines habitudes et se distraient notamment par le streaming vidéo ou la musique en ligne. La lecture fait partie des hobbys qui ont souffert de cette évolution. Pour s’adapter à ces changements, il a fallu trouver un moyen d’intéresser à nouveau les petits comme les grands à la lecture. C’est ainsi qu’est apparu le livre audio !

Quels sont les avantages du livre audio ?

Le livre audio est une façon de découvrir de nombreuses œuvres littéraires de façon ludique et pratique. Cette forme de lecture comporte de nombreux avantages. Le premier est son aspect pratique. Effectivement, où que vous soyez et dès que vous le souhaitez, vous pouvez commencer votre lecture. Une simple application permet d’installer la lecture audio sur votre appareil smartphone ou tablette, Audible est l’une des applications qui le permet.



Le deuxième avantage du livre audio s’adresse à tous ceux qui n’ont pas l’envie de lire, pour qui ça prend trop de temps ou bien encore à ceux qui ont les yeux qui fatiguent vite. Grâce au livre audio, vous pouvez éviter cela et profitez d’une expérience auditive unique.



Un avantage auquel on ne pense pas forcément quand on se lance dans la lecture audio est celui du gain de place. Les livres physiques qu’on ne veut plus garder ou qu’on peine à revendre prennent de la place. Avec le livre audio, plus de soucis de ce côté-là. Avis aux puristes : rien ne vous empêche d’avoir un exemplaire physique de vos romans préférés.

L’appli Audible pour écouter tous vos livres préférés

Audible permet de profiter d’un choix considérable de livres audio. Du livre pour enfant au thriller policier en passant par le roman historique ou encore la science-fiction, il y en a pour tous les goûts.



Lire un nouveau bouquin ou redécouvrir un roman de jeunesse, laissez-vous guider par votre humeur du jour. Grâce à un abonnement mensuel, vous pourrez, à tout moment de la journée et n’importe où, prendre un moment pour vous grâce à la lecture audio.

L’application propose une offre d’essai très intéressante qui permet d’essayer la lecture audio une première fois avant de se décider et d’envisager l’abonnement mensuel. Il est donc possible de télécharger votre premier audio livre gratuitement. Avec cet essai, vous saurez enfin si ce mode de lecture vous convient, l’occasion de se lancer ou non sur l’application Audible.



Cette alternative à la lecture traditionnelle permet de se cultiver, de se distraire et de s’informer simplement. Sur l’application, les livres audio sont téléchargeables sur smartphone, iPad, iPhone ou tablette Android. Quel que soit votre support de prédilection, partout où vous vous déplacez, vous emporterez avec vous une bibliothèque virtuelle infinie de livres en tout genre.