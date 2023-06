Revolut lance Ultra : luxe et avantages exclusifs pour les plus exigeants

Revolut fait un pas de géant en proposant Ultra, son nouveau plan d’abonnement exclusif destiné aux consommateurs haut de gamme. Grâce à une pléthore d’avantages, cette carte plaquée platine promet d’améliorer les expériences de voyage et le quotidien de ses membres.

Ultra, le plan ultime de Revolut

La banque en ligne Revolut surprend en lançant son nouvel abonnement prestigieux, Ultra. Celui-ci vient enrichir les offres actuelles de la banque et cible un segment de jeunes actifs à la recherche d’expériences et d’outils haut de gamme. Suite à l’annonce initiale, plus de 430 000 clients en Europe se sont inscrits sur liste d’attente.

Une carte prestigieuse et des avantages inédits

Le plan Ultra inclut une carte plaquée platine et de nombreux avantages tels que des virements internationaux illimités sans frais, un cashback de 1,2 % sur Revolut Pro et un accès à des abonnements Premium auprès de partenaires exclusifs comme Financial Times, WeWork, ClassPass et NordVPN.

Le compagnon de voyage ultime

Ultra a été pensé comme le compagnon de voyage idéal. Les membres bénéficieront d’un accès illimité à plus de 1 400 salons d’aéroports, d’une assurance « Cancel For Any Cause » et d’une couverture mondiale pour les soins médicaux et dentaires d’urgence. De plus, les clients Ultra profiteront de 10 % de cashback sur les réservations d’hôtels et de conversions illimitées sans frais en semaine.

Luxe et accessibilité

Ultra offre une gamme prestigieuse d’avantages accessibles pour 540 euros par an pour les clients résidant en France. Les clients ayant choisi l’abonnement annuel recevront une remise en espèces de 5 % sur leurs achats pendant le premier mois, et les utilisateurs de Revolut Pro bénéficieront d’un cashback de 1,2 % sur leurs paiements par carte Pro.

Revolut continue de s’établir en tant que banque du quotidien innovante proposant des produits et services de haute qualité. Grâce à Ultra, ce sont désormais les clients les plus exigeants qui pourront profiter d’expériences haut de gamme dans leur vie quotidienne. Et vous, seriez-vous tenté par l’offre Ultra de Revolut ? N’hésitez pas à partager votre opinion ou à réagir à cette actualité.