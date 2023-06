BLUETTI révolutionne le plein air avec l’AC60 innovant et B80 à prix cassé !

BLUETTI, leader de l’industrie du stockage d’énergie propre, lance en Europe sa centrale électrique révolutionnaire AC60 et la batterie d’extension B80, offrant une solution mobile et adaptable à tous les scénarios pour les passionnés d’activités de plein air.

BLUETTI AC60 : la performance et la mobilité réunies

Le BLUETTI AC60 est un générateur solaire extensible offrant une capacité de 403 Wh avec un onduleur de 600 W et une batterie lithium LFP. Équipé de 7 prises et ports différents, il peut charger de nombreux appareils et fonctionne silencieusement avec une protection IP65 contre l’eau et la poussière. Sa recharge rapide et son mode ECO avancé en font un choix idéal pour les activités extérieures telles que les expéditions, le camping et les journées à la plage. En outre, sa garantie de 6 ans assure une grande tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

B80 : la batterie d’extension polyvalente

La batterie d’extension B80, conçue pour compléter l’AC60, utilise les mêmes cellules LFP durables et fiables pour augmenter la capacité de l’AC60 jusqu’à un maximum de 2 015 Wh. Elle peut également servir de batterie d’énergie supplémentaire pour d’autres générateurs solaires BLUETTI et fonctionner comme une source d’alimentation CC autonome grâce à ses trois ports CC. La B80 offre également une garantie de 6 ans pour une utilisation en toute sérénité.

Disponibilité et prix

L’AC60 et le B80 sont disponibles en Europe à partir du 15 juin avec des prix de prévente de 699 euros pour un AC60 et 1 398 euros pour le set AC60+B80, uniquement jusqu’au 30 juin. Ne manquez pas l’occasion de profiter de ces solutions d’alimentation innovantes pour toutes vos aventures en plein air !

Comment envisagez-vous d’utiliser la centrale électrique BLUETTI AC60 et la batterie d’extension B80 lors de vos prochaines sorties ? N’hésitez pas à partager vos idées et vos expériences avec nous. Pour plus d’informations, visitez le site web de BLUETTI.