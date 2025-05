Le marché des smartphones ne cesse de se réinventer. Justement, Honor frappe fort avec la présentation de son nouveau flagship, le Honor 400. Véritable concentré d’innovations, ce modèle s’impose déjà comme un acteur incontournable grâce à ses fonctionnalités avancées. Et ce, notamment en matière d’intelligence artificielle (IA). Mais au-delà de ses atouts technologiques, Honor propose également une offre de lancement très attractive. Découvrez comment profiter pleinement de cette opportunité exceptionnelle.

Honor 400 : qu’est-ce que c’est ?

Le Honor 400, dévoilé officiellement le 22 mai, s’impose comme le fer de lance de la marque pour l’année 2025. Ce smartphone de 6,55 pouces arbore un design soigné et une prise en main confortable. Il se distingue par sa robustesse (certification SGS 5 étoiles et norme IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière) et un panneau arrière anti-traces de doigts.

Sous le capot, le Honor 400 embarque la puissante puce Snapdragon 7 Gen 3. Ce qui garantit des performances fluides que ce soit pour le jeu, la productivité ou le multimédia. Il fonctionne sous MagicOS 9.0, basé sur Android 15, et se dote d’une batterie en silicium-carbone de 5 300 mAh, capable d’assurer une autonomie remarquable. Vous pourrez passer jusqu’à 33 heures en appel, 12 heures sur YouTube ou encore 26 jours en veille. Par ailleurs, la recharge rapide Super Charge 66 W permet de récupérer 44% de batterie en seulement 15 minutes et une charge complète en 46 minutes.

Côté photographie, le Honor 400 impressionne avec un capteur principal AI ultra-clair de 200 Mpx, doté d’un zoom x4 sans perte et d’un zoom numérique jusqu’à 30x, d’une stabilisation OIS + EIS, et d’un capteur selfie de 50 Mpx avec technologie True Skin Tone. À cela s’ajoutent des fonctionnalités IA inédites pour sublimer les clichés, supprimer les reflets ou modifier l’arrière-plan en quelques gestes.

Pourquoi l’acheter ?

Le Honor 400 se démarque avant tout par l’intégration poussée de l’intelligence artificielle à tous les niveaux. Son système d’exploitation MagicOS 9.0 propose plusieurs outils IA. Citons l’AI Writing Tools pour améliorer vos communications textuelles, l’AI Recorder pour transcrire et résumer vos audios, ou encore l’AI Translation pour faciliter les échanges multilingues.

L’appareil photo bénéficie également de l’IA avec des fonctions telles que AI Ultra-Clear pour des photos nettes en toutes circonstances, AI Remove Reflection pour éliminer les reflets gênants, ou AI Cutout pour éditer l’arrière-plan. Le moteur d’image AI Honor, premier du secteur à exploiter un modèle collaboratif Edge-Cloud, repousse encore les limites de la photographie mobile.

Parmi les autres innovations, on retrouve la détection des deepfakes, une fonction précieuse à l’heure où les contenus générés par IA se multiplient. Enfin, la fonction Eye Comfort Display utilise l’IA pour soulager le mal des transports. Pour cela, le smartphone ajuste dynamiquement l’affichage selon les mouvements de l’utilisateur, avec une efficacité annoncée de 85%.

Où le trouver et à quel prix ?

Le Honor 400 est déjà disponible à la vente chez les principaux distributeurs français, notamment Orange, Boulanger, Fnac, Darty, SFR, LDLC.com, Bouygues Télécom et Free Mobile. Deux configurations sont proposées : la version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage à 499 euros, et la version 8 Go + 512 Go à 579 euros.

En quoi consiste cette offre de lancement du Honor 400 ?

Pour marquer le lancement de son nouveau flagship, Honor propose une offre exceptionnelle sur la version 512 Go (<- cliquez juste ici pour en profiter). Du 22 mai à 18h00 jusqu’au 1er juin 2025, une remise immédiate de 80 euros est appliquée, ce qui ramène le prix de cette version à seulement 499 euros au lieu de 579 euros. Cette promotion est valable chez tous les revendeurs partenaires, dans la limite des stocks disponibles.

Outre la remise, vous recevrez aussi en cadeaux le HONOR Choice Clip noir à 149.9 euros et le Honor Supercharger 66W de 49.9 euros pour une valeur totale de 199.8 euros. Vous pouvez aussi aller sur l’application My HONOR et peut-être avoir la chance de recevoir un coupon de 50 euros si vous y avez cumulé 2 000 points.

Pour profiter de cette offre, il suffit de se rendre chez l’un des distributeurs participants, en boutique physique ou en ligne, et d’acheter le Honor 400 512 Go durant la période promotionnelle. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire : la remise est appliquée automatiquement lors de l’achat.

En résumé, le Honor 400 s’impose comme un smartphone innovant, performant et résolument tourné vers l’intelligence artificielle. Grâce à son offre de lancement, il devient encore plus attractif pour tous ceux qui souhaitent s’équiper d’un appareil haut de gamme à prix réduit. Ne tardez pas, l’offre est limitée dans le temps et les stocks risquent de s’épuiser rapidement !