De belles réductions chez Razer – Black Friday 2025

Le Black Friday est de retour en cette année 2025 avec, encore une fois, de nombreuses promotions dans l’univers du gaming. Razer, marque emblématique, ne rate jamais ce rendez-vous et propose beaucoup de leur produits avec un prix au rabais. Petit tour d’horizon de quelques promotions proposées par la marque au serpent.

Gigantus V2 XXL – Gentlemates Edition

Gentlemates, célèbre équipe E-Sport made in France, s’associe à Razer pour ce magnifique tapis de souris. Avec sa surface en tissu microtexturé, il offre contrôle et rapidité à votre souris. Avec sa taille gigantesque, 940 mm x 410 mm x 4 mm, vous pourrez aisément disposer votre clavier également. Bien entendu, la base du tapis est antidérapante pour un confort d’utilisation optimale. Habituellement disponible à 49.99€, son prix tombe à 44.99€ aujourd’hui sur Amazon.

Produit disponible sur Razer Gigantus V2 XXL - Gentlemates Edition - Tapis de Souris Gaming Souple pour la rapidité et Le contrôle - 940mm x 410mm x 4mm - Tissu Micro texturé | Noir

Voir l'offre 49,99 €

Basilisk V3 Pro

Cette souris n’est pas un modèle récent, mais est, selon moi, une souris exceptionnelle. Nous l’avions testé il y a quelques années sur le site, et je ne m’en suis plus séparé depuis. La prise en main est très bonne, et les performances sont encore au niveau en 2025. Capteur optique maison allant jusqu’à 30 000 DPI, compatibilité Chroma ou encore possibilité d’utilisation filaire ou sans fil. Pour le black friday, le prix fonds et passe de 179.99€ à 104€, toujours sur Amazon.

Produit disponible sur Razer Basilisk V3 Pro - Souris Gaming sans Fil (Molette HyperScroll Tilt, Capteur Optique Focus Pro 30K, Eclairage Chroma 13 Zones, 10+1 Boutons Programmables) Noir

Voir l'offre 104,06 €

Leviathan V2 X

La barre de son Razer Leviathan V2 X est le parfait allié pour vos sessions gaming ou d’écoute de musique. La barre est dotée de deux hauts parleurs large bande et de deux radiateurs passifs. Son format est parfait pour tous les bureaux grâce à sa taille compacte et sa longueur de 400 mm. Côté connectique, vous retrouverez de l’USB-C pour la connexion à votre ordinateur, mais également du Bluetooth 5.0, pour votre smartphone par exemple. Vendu habituellement à 119.99€, il est désormais affiché à 82.99€ sur Amazon.

Produit disponible sur Razer Leviathan V2 X - Barre de Son de Gaming pour PC (avec Haut-parleurs Large Bande, Format Bureau Compact, Alimentation et Transmission Audio par USB Type-C, Bluetooth 5.0) Noir

Voir l'offre 64,63 €

Razer BlackWidow V4 Pro

Pour finir cette présentation de certaines promotions, direction le rayon clavier avec le BlackWidow V4 Pro. C’est un clavier mécanique doté de switchs maison (deux types de switchs sont disponibles) et de nombreuses fonctionnalités comme une molette multifonction, un repose poignet ultra confortable ou encore des touches multimédia pour un contrôle pratique. Un clavier haut de gamme donc, négocié généralement à 269,99€, il est dorénavant à moins de 210€ sur Amazon.