Les fonctions cachées de l’application Rappels sur iPhone !

L’application Rappels d’Apple est souvent sous-estimée. Pourtant, elle est très pratique pour gérer ses tâches du quotidien. Longtemps délaissée au profit d’applications tierces plus complètes, Rappels a beaucoup évolué. Elle propose désormais des fonctionnalités avancées qui facilitent l’organisation. Que vous soyez un utilisateur novice ou confirmé, il est temps de redécouvrir cette application native d’iOS et iPadOS qui peut devenir un véritable allié dans votre gestion des tâches.

Comprendre ce qu’est un rappel

Un rappel est avant tout une tâche ou une chose à ne pas oublier. Ce n’est pas simplement un élément à ajouter dans un agenda, mais un moyen de se souvenir ou d’agir sur une situation à un moment précis. Dans Rappels, chaque rappel peut être associé à une date, une heure précise, ou même un lieu géographique, comme votre domicile ou votre lieu de travail.

Chaque tâche peut être enrichie de plusieurs informations complémentaires. Par exemple, une note, un lien URL, des tags, une priorité, une image, voire des sous-tâches. Ces sous-tâches sont particulièrement utiles pour décomposer une tâche complexe en plusieurs étapes plus simples à gérer. Malgré tout, l’espace pour écrire une note reste limité, avec une lecture parfois difficile sur plusieurs lignes, ce qui peut demander un certain ajustement.

Fonction n°1 : Le déclenchement multicritères pour vos notifications

L’un des points forts de Rappels est sans doute sa capacité à vous notifier au bon moment. La méthode la plus simple est de fixer une date et une heure. Cela déclenchera une notification automatique au moment voulu. Mais l’application va beaucoup plus loin.

Vous pouvez par exemple programmer un rappel qui se déclenche à intervalles réguliers, ou en fonction d’un lieu précis, comme près d’un magasin. De plus, il est possible d’associer un rappel à l’envoi d’un message. Par exemple, dès que vous contactez une personne, une notification liée à une tâche peut apparaître. Cette grande flexibilité permet d’intégrer les rappels dans votre vie quotidienne de façon très adaptée.

Fonction n°2 : Sélection multiple et gestion efficace des tâches

Pour faciliter la gestion rapide de plusieurs rappels, iOS et iPadOS permettent désormais la sélection multiple. Avec un simple geste de glissement à deux doigts, vous pouvez sélectionner plusieurs tâches et les cocher ou décocher simultanément. Ce geste est cohérent avec d’autres applications Apple comme Mail ou Notes, offrant ainsi une continuité d’usage.

Cette fonctionnalité fait gagner beaucoup de temps. En particulier, si vous avez une longue liste de tâches à traiter. Elle permet aussi de faire du tri rapide ou de passer en revue plusieurs éléments sans avoir à intervenir un par un.

Fonction n°3 : Vue Kanban : une nouvelle façon de visualiser ses rappels sur iPhone

Par défaut, Rappels affiche les tâches sous forme de liste verticale classique. Les tâches apparaissent ainsi les unes sous les autres. Néanmoins, vous pouvez changer cette vue pour adopter un affichage en colonnes, souvent appelé vue Kanban.

Dans ce mode, chaque section devient une colonne dédiée où les tâches sont regroupées. Cette présentation visuelle facilite la lecture et la gestion des rappels par catégorie ou étapes. Cela offre aussi une manière plus dynamique et claire d’organiser son travail ou ses projets. Passer à la vue Kanban nécessite simplement un réglage dans les options d’affichage.

Fonction n°4 : Organiser ses rappels sur iPhone pour une meilleure productivité

Rappels propose plusieurs outils pour organiser efficacement vos tâches. Vous pouvez créer des listes distinctes ou regrouper plusieurs listes dans un groupe, fonctionnant un peu comme des dossiers. Vous pouvez aussi épingler certaines listes pour un accès rapide en haut de votre interface.

Par ailleurs, il y a aussi les tags. Ce sont des mots-clés que vous pouvez associer à une ou plusieurs tâches. Ils permettent de regrouper des rappels selon des catégories personnalisées, comme « films à voir » ou « courses ». Vous pouvez même combiner plusieurs tags.

Fonction n°5 : Les listes intelligentes

Les listes intelligentes sont une autre fonction avancée qui permet de regrouper automatiquement des rappels selon des critères précis. Par exemple, certains tags, la date, etc. Par exemple, vous pouvez créer une liste regroupant toutes les tâches à faire dans la semaine ou celles qui sont en retard.

Cette gestion automatisée aide à ne rien oublier et à prioriser facilement. Vous pouvez même créer des listes intelligentes pour les rappels qui n’ont pas été complètement renseignés. Cela évite la dispersion et vous guide dans la clarification de vos tâches.

Fonction n°6 : Gérer ses listes de course avec simplicité

Rappels intègre un type de liste spécialement conçu pour les courses. En la créant, vous pouvez ajouter des articles à acheter. Ils seront automatiquement classés par catégories, comme fruits et légumes, épices, ou surgelés. Cette fonctionnalité facilite la préparation et le suivi de vos achats.

De plus, vous pouvez transformer une liste classique en liste de courses. Cela offre de la flexibilité si vous n’aviez pas initialement choisi ce type. Cette intégration spécifique rend l’application adaptée à un usage très concret et quotidien.

Fonction n°7 : Partager ses listes pour collaborer facilement

Le partage de listes est simple et très utile, surtout pour les listes de courses. Il suffit d’inviter quelqu’un à rejoindre la liste via un bouton dédié. La personne invitée peut alors ajouter, modifier ou cocher les éléments. Cela facilite la collaboration et évite les oublis.

Cette fonction s’applique à tous les types de listes, pas uniquement les listes de courses. Cela en fait un outil pratique aussi bien pour le travail que pour la vie familiale.

Fonction n°8 : Liaison naturelle avec l’application Calendrier

L’un des avantages d’utiliser Rappels dans l’écosystème Apple est la synchronisation automatique avec Calendrier. Par conséquent, tous les rappels associés à une date apparaissent dans votre calendrier à la date exacte.

Vous pouvez interagir des deux côtés. Soit, ouvrir le rappel depuis le calendrier, soit cocher la tâche terminée dans Calendrier. Cette interaction bidirectionnelle rend l’organisation fluide et cohérente, centralisant toutes vos informations importantes.

Fonction n°9 : Créer des modèles de liste pour gagner du temps

Pour des tâches récurrentes, comme préparer un voyage, Rappels propose la création de modèles de liste. Une fois un modèle défini, vous pouvez le réutiliser à volonté, ce qui évite de recréer chaque fois les mêmes rappels.

Cette fonction aide à standardiser et simplifier vos routines. Et ce, qu’il s’agisse de voyages, de projets professionnels ou d’autres activités répétitives.

En exploitant ces fonctionnalités, il est possible de transformer cette application simple en un véritable outil de gestion de tâches puissant et efficace, parfaitement intégré à l’écosystème Apple. N’hésitez pas à explorer ces astuces pour optimiser votre organisation au quotidien. Pour aller plus loin, découvrez aussi quels sont les iPhone compatibles avec Apple Intelligence.