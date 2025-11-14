Apple prépare de nouvelles fonctionnalités satellites pour l’iPhone

Apple continue d’élargir les capacités de ses iPhone en matière de connectivité par satellite. Après avoir introduit l’option SOS d’urgence et la messagerie par satellite avec l’iPhone 14, la marque californienne travaillerait désormais sur des usages plus avancés. Selon les informations de Bloomberg, ces évolutions pourraient transformer l’iPhone en un outil encore plus polyvalent. En effet, il serait capable de fonctionner même sans réseau mobile ou Wi-Fi.

Vers une extension des usages de l’iPhone au-delà des messages d’urgence ?

Jusqu’à présent, la connexion satellite sur iPhone servait principalement à envoyer des SMS en cas d’absence de signal. Apple envisage maintenant d’aller plus loin en permettant l’envoi de photos et vidéos via satellite. Cette avancée pourrait renforcer la communication dans les zones isolées. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie visant à rendre les iPhone plus fiables dans des situations critiques. Mais aussi, plus pratiques pour les voyageurs ou les professionnels en déplacement.

Par ailleurs, Apple travaillerait sur l’intégration de Plans (Apple Maps) via satellite. Cela permettrait de consulter des itinéraires même sans connexion classique. En effet, cette fonctionnalité pourrait s’avérer essentielle pour les randonneurs, les conducteurs ou toute personne évoluant dans des régions où le réseau est limité. Elle compléterait ainsi l’offre de sécurité et de confort déjà proposée par l’écosystème Apple.

Une technologie tournée vers l’avenir et le 5G NTN

Apple ne se limite pas aux usages individuels. La firme explore également le support du 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Il s’agit d’une technologie qui permet aux antennes relais de s’appuyer sur les satellites pour améliorer la couverture. Cette innovation pourrait transformer la qualité du réseau mobile dans les zones rurales ou difficiles d’accès, en réduisant les zones blanches.

Enfin, Apple envisagerait de créer une API satellite ouverte aux développeurs tiers, afin que d’autres applications puissent exploiter cette connectivité. Cela offrirait de nouvelles perspectives pour des services variés, allant de la santé connectée aux outils de navigation spécialisés. En élargissant l’accès à cette technologie, Apple renforcerait son rôle de pionnier dans l’intégration du satellite au quotidien numérique.