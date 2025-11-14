Apple Watch : la connexion satellite Starlink devient réalité au Canada et au Japon

Les Apple Watch franchissent une nouvelle étape. Grâce à l’intégration de la connectivité Starlink, plusieurs modèles de la montre connectée d’Apple peuvent désormais envoyer des messages et partager leur position même sans réseau mobile. Cette avancée, déjà disponible au Canada et au Japon, ouvre la voie à une utilisation plus sécurisée et autonome des montres intelligentes dans les zones isolées.

Une extension de la connectivité satellite aux modèles récents d’Apple Watch

Jusqu’ici, la fonction satellite était réservée à l’Apple Watch Ultra 3, capable de contacter les secours via Globalstar. Désormais, les opérateurs Rogers au Canada et KDDI au Japon ont activé le support de Starlink Direct pour trois modèles : l’Apple Watch Ultra 3, la Series 11 et la SE 3. Concrètement, ces montres passent automatiquement en mode satellite lorsqu’elles quittent la couverture 4G, 5G ou Wi-Fi, à condition d’avoir une vue dégagée du ciel.

Cette évolution marque une étape importante pour Apple et SpaceX. Elle permet aux utilisateurs de rester connectés dans des zones blanches. Et ce, qu’il s’agisse de randonnées en montagne, de voyages en mer ou de déplacements dans des régions rurales. L’intégration de Starlink renforce ainsi la promesse d’Apple qui est d’offrir des outils de communication fiables, même dans les situations les plus critiques.

Un service en phase de test mais prometteur

Au Japon, le service est déjà opérationnel via la filiale Au de KDDI. Les utilisateurs doivent disposer d’une version cellulaire de leur Apple Watch et souscrire au service Starlink Direct. Au Canada, Rogers propose pour l’instant une version bêta gratuite. Cela permet aux clients de tester la fonctionnalité avant son déploiement commercial.

Cette ouverture vers Starlink illustre la stratégie de SpaceX : étendre sa couverture mondiale et s’imposer comme un acteur incontournable de la connectivité mobile. Pour Apple, c’est aussi une manière de renforcer son écosystème en offrant une continuité de service entre iPhone et Apple Watch. À terme, cette technologie pourrait devenir un standard, rendant la communication par satellite aussi naturelle que l’envoi d’un SMS classique.