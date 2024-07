Moniteurs empilés : Espaces de travail innovants – Comment changent-ils la conception des bureaux ?

Les entreprises adoptent des configurations de moniteurs empilés et disent adieu aux ordinateurs portables à écran unique. Si vous vous demandez ce qu’est le concept de configurations de moniteurs empilés, il s’agit de deux moniteurs placés verticalement. Ils sont positionnés l’un au-dessus de l’autre à l’aide d’un seul support. Il s’agit d’une innovation qui apporte de nombreux avantages aux lieux de travail en renforçant la collaboration, en rendant les employés plus efficaces et productifs, et en permettant de garder les bureaux dégagés. Si votre bureau a besoin de cet appareil, dirigez-vous vers Mobile Pixels et découvrez leurs moniteurs empilés Geminos qui offrent des fonctionnalités uniques : 2 ports USB Type C et HDMI, des docks multiport 10-en-1, et une hauteur réglable pour améliorer l’ergonomie. Vous êtes impatient d’en savoir plus sur les moniteurs empilés ? Découvrons comment les entreprises utilisent les moniteurs empilés pour améliorer la productivité dans leur espace de travail.

Collaboration améliorée



La collaboration est essentielle pour accomplir les tâches assignées à temps au travail. Les moniteurs empilés jouent un rôle clé de la manière suivante :

Partage d’informations amélioré : L’utilisation de moniteurs empilés permet aux employés de partager leurs documents, présentations et autres contenus nécessaires à corriger dans un délai imparti.

Placement des moniteurs : Le placement vertical des moniteurs permet un échange d’informations fluide et rapide lors des séances de brainstorming et des conférences en ligne. Il facilite également les réunions et autres discussions confidentielles. Vous n’avez pas besoin de programmer des réunions physiques à chaque fois ; vous pouvez tout faire sur les deux écrans.



Multitâche simplifié

Vous souvenez-vous de la difficulté que vous et votre équipe rencontriez pour communiquer efficacement sur un seul canal ? Les ordinateurs portables à écran unique vous compliquent toujours la tâche, mais vous ne ressentirez pas ces problèmes avec les moniteurs empilés. Avoir deux écrans placés sur votre lieu de travail élargit et simplifie le multitâche.

Vos employés et vous pouvez facilement ouvrir les outils de communication nécessaires par e-mail ou chat sur un moniteur et les autres documents sur l’autre écran. Les écrans uniques peuvent sembler encombrés, ce qui nuit à la concentration. Deux moniteurs permettent une division claire des tâches, réduisant les distractions et vous permettant de vous concentrer sur la conversation.



Efficacité accrue des employés

En tant que propriétaire d’entreprise, voir une amélioration de l’efficacité de vos employés serait un rêve devenu réalité. Devinez quoi ? Les moniteurs empilés font tout cela de la manière suivante :

Productivité accrue : Croyez-le ou non, ces moniteurs rendent les employés plus productifs pendant les heures de travail. Les doubles écrans vous permettent de voir les détails même d’un coup d’œil. Imaginez le temps gagné ici, car vous n’avez pas besoin de faire défiler le document, et vous pouvez voir le texte en quelques secondes.

Gestion du flux de travail améliorée : Les ordinateurs portables à écran unique classiques ralentissaient généralement la gestion du flux de travail, mais les moniteurs empilés ont changé la donne. L’espace d’écran supplémentaire vous aide dans votre travail. Cela, en vous permettant d’ouvrir des listes de tâches, des documents de référence, des calendriers et des rappels. Vous pouvez ainsi visualiser et réviser les documents si nécessaire. Ainsi, cela impacte la gestion globale du travail et augmente la productivité.

Espace de bureau maximal

Les papiers, dossiers et câbles éparpillés ne réclameront plus votre bureau, car les moniteurs empilés ont tout nettoyé et vous offrent un espace de bureau maximal. Cela se fait de la manière suivante :

Gestion des câbles améliorée : Les ordinateurs portables sont accompagnés d’accessoires qui occupent beaucoup d’espace sur votre bureau. Cependant, les moniteurs empilés se démarquent lorsqu’il s’agit de nettoyer votre bureau. Ils utilisent un seul support qui diminue le besoin de câbles et ajoute une ambiance esthétique. De plus, même si quelqu’un entre dans votre cabine, il n’y a aucun risque de trébucher sur les câbles, car ils ne sont ni au sol ni sur votre bureau.

Flexibilité de disposition accrue : Vous obtenez une flexibilité de disposition accrue avec les moniteurs empilés lors de la réorganisation de la structure du bureau. Les doubles écrans aident à créer une atmosphère de travail collaborative qui répond aux différents besoins de projet et styles de travail.



Pour conclure, les jours des bureaux encombrés et de la frustration des écrans uniques s’estompent grâce au monde innovant des configurations de moniteurs empilés. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter un autre écran ; il s’agit de transformer notre façon de travailler.