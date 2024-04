Bang & Olufsen avec ADER ERROR : Une expérience sonore unique !

Dernières nouvelles pour les passionnés de tout ce qui touche la musique, la mode et la technologie! De plus, Bang & Olufsen et ADER ERROR annoncent une collaboration qui va vous envoyer sur un nuage de son nomade nouvelle génération. Imaginez une enceinte portable élégante et simple par Bang & Olufsen réimagée par la vision de l’équipe de design avant-gardiste de ADER ERROR. Impressionnant, non?

Quand la mode rencontre la musique

Beosound A1 Ader Error Edition 0023

Cette collaboration est un mélange harmonieux de la musique et de la mode. En outre, ADER ERROR, basée à Séoul, a apposé sa marque emblématique sur l’enceinte Beosound A1 de Bang & Olufsen. L’omniprésente couleur Z-blue de ADER ERROR scintille sur cette enceinte portable puissante, tandis qu’une housse et un support soigneusement conçus encouragent un style de vie sans frontières.

ADER ERROR décrit ‘The Blueism’, une fusion musique-mode, invitant leur communauté à se connecter de manière unique. De plus, cette collaboration exprime l’engagement continu de Bang & Olufsen à repousser les limites du son et du divertissement à domicile.

Enceinte portable : Un accessoire à la mode

Housse Nomade pour ADER ERROR

Le design de la housse d’enceinte suit la silhouette suave de la Beosound A1. La housse, bien que rigide, évoque la douceur d’un coussin moelleux. Fabriquée en cuir de vachette souple, cette housse intègre une bandoulière réglable et une pochette, permettant un transport mains libres en toute sécurité. De plus, son design ingénieux en fait un véritable objet de désir.

De l’audio à l’art

Support Nomade Ader

Mais ce n’est pas tout! Le support d’enceinte ADER ERROR, basé sur l’esprit avant-gardiste de la Beosound A1, est une merveille visuelle en soi. Ce produit révolutionnaire transforme l’enceinte en œuvre d’art. Composé de trois éléments indépendants en aluminium, le pied de ce support est robuste et portable, tout en harmonisant différents environnements avec son design fluide.

Technologie sonore supérieure

Sous son capot haut de gamme, une technologie audio sophistiquée est cachée. De plus, l’enceinte spécialement conçue par Bang & Olufsen accueille un mid woofer en aluminium, un tweeter haute qualité, et un filtrage DSP avancé. Le tout est alimenté par deux amplificateurs de classe D de 30 watts. L’enceinte offre une dispersion sonore à 360°, assurant jusqu’à 18 heures d’écoute musicale. De plus, elle est complètement étanche (norme IP67) et possède un réseau de trois microphones pour des appels clairs.

Impatient de saisir votre propre Beosound A1 ADER ERROR ? Alors marquez votre calendrier ! Cette édition spéciale sera dévoilée lors du pop-up Bang & Olufsen x ADER ERROR à Séoul le 10 avril 2024 et sera disponible à l’échelle mondiale le lendemain. Alors, préparez-vous à faire l’expérience du son comme jamais auparavant!