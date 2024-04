Technologie Cramer : Simplifiez votre tonte pour un gazon impeccable !

À la pointe des dernières avancées technologiques, la marque de robots de tonte Cramer fait son entrée sur le marché avec des propositions de produits prometteuses. Cette marque offre des solutions innovantes et intelligentes pour entretenir la pelouse sans lever le petit doigt.

Les robots de tonte Cramer : La 2ème marque du marché

Robot tondeuse CRAMER

Proposant une gamme complète pour les particuliers et professionnels, les robots de tonte RM Cramer bénéficient d’une batterie performante 4 Ah et répondent aux exigences élevées des utilisateurs. Cette qualité et ce positionnement stratégique ont permis à Cramer de se hisser en tant que 2ème marque du marché des robots de tonte auprès des revendeurs spécialisés, selon les données de GfK.

Ces robots de tonte se distinguent également par un module 2G/4G de série qui permet une programmation et un contrôle à distance via l’application Cramer Connect. Grâce à des moteurs particulièrement silencieux, ces engins peuvent travailler à tout moment de la journée sans déranger.

Des technologies innovantes pour faciliter la tonte

L’application CRAMER Contrôle facile

En délimitant une zone précise avec un câble périphérique, les robots de tonte RM Cramer peuvent se rendre autonomes dans leur tâche. Au besoin, ils retournent seuls à leur station de charge installée dans le jardin, pour ensuite reprendre leur travail.

En plus, l’utilisateur a le contrôle total de son robot grâce à l’application Cramer Connect, renforçant ainsi l’aspect pratique de ces équipements. De plus, un dispositif de sécurité avec positionnement GPS est intégré pour une géolocalisation précise en cas de vol.

Un gazon de haute qualité

Les robots de tonte Cramer sont un régal pour les amateurs de gazon anglais. Ils offrent une qualité de tonte incomparable et permettent une fertilisation naturelle de la pelouse à travers le dépôt d’herbes courtes. Cette particularité rend la pelouse non seulement plus verte et plus saine, mais aussi réduit significativement la présence de mousse.

Enfin, tous les robots sont conformes à la norme d’étanchéité IPX5 et peuvent être nettoyés facilement avec un tuyau d’arrosage.

CRAMER Nettoyage facile

Grâce à ces avancées, Cramer vous offre une pelouse parfaitement entretenue, sans faire le moindre effort. Alors, tenté par l’expérience d’un jardinage de haute technologie qui allie praticité et qualité ? N’hésitez pas à partager votre opinion ou à commenter!