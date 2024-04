Pourquoi mon réveil ne sonne pas sur mon iPhone ?

Pour beaucoup de personnes, le réveil est un outil important qui permet de se lever à l’heure et d’organiser leur journée de manière optimale. De nombreux utilisateurs de smartphones utilisent la fonctionnalité Réveil ou Alarme de leurs téléphones à cet effet. Néanmoins, si vous êtes un utilisateur d’iPhone, il est possible que vous ayez déjà été confronté à un problème pour le moins ennuyeux : votre réveil n’a pas sonné alors qu’il aurait dû, et vous voilà dans de beaux draps. Dans cet article, tâchons de comprendre pourquoi le réveil de votre iPhone vous a fait défaut et comment résoudre ce problème.

Pourquoi le réveil de mon iPhone n’a-t-il pas sonné ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que le réveil de votre iPhone n’a pas sonné. Voici les causes les plus courantes.

1. Le volume ou la sonnerie de votre téléphone est très bas/basse

Il est effectivement possible que votre alarme ait bel et bien sonné, mais manque de bol, vous ne l’avez pas entendu. Cela est probable si le volume de votre téléphone est très bas. Si c’est la cause du problème, alors la solution est simple : quand vous paramétrez votre réveil, assurez-vous de régler le volume de la sonnerie de manière que vous puissiez l’entendre, même si vous êtes profondément endormi.

2. Le mode « Ne pas déranger » est activé

Si vous avez enclenché ce réglage pendant que vous travailliez/étudiez, et que vous avez oublié de le désactiver, alors cela peut expliquer pourquoi votre réveil n’a pas sonné. Pour désactiver ce mode, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre iPhone et de le désactiver.

3. Les réglages de l’alarme sont incorrects

Si les paramètres du réveil n’ont pas été configurés correctement, il est très probable que votre alarme ne sonne pas au moment où vous en aviez besoin. Par conséquent, il est important de bien vérifier les réglages de votre alarme en vérifiant le format de l’heure (en 12 heures ou 24 heures), par exemple.

4. Un problème de mise à jour

Avez-vous récemment mis à jour votre iPhone ? Si c’est le cas, alors il se peut que cette mise à jour ait perturbé les paramètres de votre réveil. De ce fait, n’oubliez pas de vérifier vos alarmes si elles sont bien correctes après chaque mise à jour de votre iPhone.

5. Le réveil peut ne pas sonner à cause d’un problème matériel

En effet, si votre iPhone a subi des dommages physiques, cela peut avoir des répercussions sur son bon fonctionnement, notamment les alarmes. Dans cette situation, il convient de vérifier si le haut-parleur est toujours fonctionnel et si l’iPhone fonctionne correctement.

6. Vous avez mis l’application Horloge en arrière-plan

Il est possible que votre réveil ne sonne pas parce que vous avez accidentellement quitté l’application Horloge en laissant votre iPhone en mode veille. En effet, il est important de s’assurer que l’application est ouverte et que votre alarme a bien été configurée avant de mettre votre smartphone en mode veille.

7. Votre iPhone est connecté au Bluetooth

Il est possible que vous n’entendiez pas votre réveil si vous avez connecté votre iPhone à d’autres appareils via le Bluetooth. Par conséquent, vérifiez bien que vous avez déconnecté le Bluetooth quand vous configurez votre alarme et avant de vous endormir. Pour désactiver le Bluetooth, il faut vous rendre dans les Réglages, puis dans la section Bluetooth.

8. Le problème vient peut-être de la fonction « Objectif de sommeil »

Si les réglages sonores sont normaux, mais que votre réveil ne sonne pas encore, alors il est possible que le problème vienne de la fonction « Objectif de sommeil ». Si vous avez activé cette fonction et que vous avez réglé l’heure du réveil à la même heure qu’un autre réveil, alors il est possible que le réveil de votre iPhone ne sonne pas. Pour éviter ce conflit d’alarme, modifiez l’heure du coucher ou l’heure de réveil.

Pour trouver ces réglages, rendez-vous dans l’application « Santé » et cliquez sur « Sommeil ». Par la suite, désactivez l’option « Programmer l’heure du coucher » dans le coin supérieur droit. Cela permet de désactiver le rappel de l’heure du coucher et de l’alarme de réveil en même temps.

9. Vous n’avez peut-être pas défini le son de votre réveil

Il est effectivement possible que vous ayez configuré une alarme sans définir un son. Pour définir une chanson ou un son que lancera votre réveil au moment voulu pour vous réveiller, il faut :

Se rendre dans l’application d’horloge

Cliquer sur l’onglet Alarme

Aller dans le coin supérieur gauche et cliquer sur Modifier

Une liste de sons vous sera proposée, choisissez celui que vous voulez entendre au réveil

Cliquer sur Sonnerie, puis sur Choisir une chanson et recherchez la chanson de votre choix dans la playlist

Définir le son/la chanson voulu(e) comme alarme et cliquer sur « Retour ».

Par ailleurs, il convient de noter que votre réveil ne sonnera pas si :

Votre iPhone est éteint

Votre iPhone est déchargé

Si vous avez vérifié tous les réglages sur votre iPhone, mais que vous ne trouvez pas la source du problème et que votre réveil refuse de sonner, nous vous proposons deux solutions :

1. Faire un redémarrage forcé de votre iPhone

Si votre réveil ne sonne pas alors que tous les réglages sont normaux, alors il est possible qu’il y ait un bug au niveau du système iOS. Par conséquent, faire un redémarrage forcé permettra peut-être de résoudre le problème.

Si vous avez un iPhone 8 ou une version ultérieure, appuyez et relâchez rapidement le bouton de volume haut et le bouton de volume bas. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran. Relâchez ensuite ce bouton pour redémarrer votre iPhone.

Pour les iPhone 7 et 7 plus, il faut appuyer en même temps sur le bouton latéral et le volume de réduction de son et les maintenir enfoncés. Relâchez ensuite ces deux boutons lorsque le logo Apple apparaîtra.

Si vous avez un iPhone 6s ou un iPhone SE de première génération, maintenez enfoncés simultanément le bouton d’accueil et le bouton d’alimentation. Relâchez ces boutons quand le logo d’Apple s’affichera.

Après ce redémarrage forcé, reconfigurez votre réveil et vérifiez si le problème est résolu.

2. Faire une réinitialisation matérielle

Si le réveil ne sonne toujours pas, alors il faut peut-être faire une réinitialisation matérielle. Autrement dit, réinitialiser tous les paramètres de votre iPhone. À noter que cette réinitialisation supprimera uniquement les réglages personnalisés par l’utilisateur et non ses données personnelles comme ses photos, vidéos, contacts, etc.

Pour faire une réinitialisation matérielle, il faut aller dans Réglages, puis dans Général. Appuyez ensuite sur Transférer ou Réinitialiser l’iPhone, cliquez sur Réinitialiser et appuyez sur Réinitialiser tous les réglages. Enfin, saisissez le mot de passe de votre écran de verrouillage pour confirmer la réinitialisation.