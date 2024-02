Test – 1MORE SonoFlow : Un casque Bluetooth pour le sport et le travail

L’un des gros points noirs des casques pour une utilisation sportive, c’est le fait de ne pas entendre son environnement. Pour le travail, c’est plutôt l’inverse. 1MORE nous présente ici un casque fort intéressant, le SonoFlow. Ce dernier dispose de nombreux atouts, que nous allons vous détailler tout au long de cet article. Mais si je peux vous dire une chose, c’est que le prix va vous surprendre !

Unboxing

Avec le casque, vous trouverez dans un premier temps une petite housse de transport. Cette dernière sera parfaite pour amener sans souci votre 1MORE SonoFlow de partout sans aucun soucis. Nous retrouvons finalement le câble de rechargement USB-C ainsi qu’un câble jack 3.5 mm.

Design

Première chose importante à noter, c’est l’aspect global de ce casque. Et il faut dire que la première impression est ultra-bonne. Les finitions sont de bonnes factures, tout comme les matériaux utilisés qui offrent un rendu plutôt qualitatif. De plus, il est conçu de manière à pouvoir être plié facilement. Un petit logo de la marque est présent sur le cerceau de tête, qui est d’ailleurs en similicuir. Tout comme les coussinets pour les deux oreilles. Le confort est bien au rendez-vous et vous ne serez aucunement gêné lors de longues sessions d’utilisation.

Côté ergonomique, plusieurs boutons sont présents pour accéder rapidement aux différentes fonctions offertes par le 1MORE SonoFlow. Dans un premier temps, c’est le classique bouton POWER ainsi que les boutons de volumes qui sont présents. Les ports USB-C et Jack sont également accessibles simplement. Et pour finir, le plus intéressant, c’est le bouton permettant de gérer la réduction de bruit qui est présent. De nombreux micros sont aussi de la partie à différents endroits du casque, indispensable pour passer des appels et faire fonctionner de manière optimale la réduction de bruit active.

Performances

Passons maintenant à la partie la plus intéressante, la qualité sonore de ce 1MORE SonoFlow. Tout d’abord, une application est disponible (sur le Play Store et Apple Store). Cette dernière est bien construite et permet de se familiariser avec les fonctions du casque. Comme la gestion de la réduction de bruit, l’activation du LDAC ou encore la gestion de l’égaliseur. Vous pourrez retrouver aussi l’écoute de sons relaxants gratuits pour s’endormir, travailler ou autre.

Parlons à présent de la réduction de bruit active (ANC). Cette dernière fonctionne plutôt bien, même si on n’atteint pas encore la performance d’un Bose QC35 par exemple, bien plus performant. Cependant, au vu du prix, le résultat est plus que convaincant. Nous retrouvons également un mode d’ANC très pratique, le « Pass-through ». Ce dernier permet d’avoir une réduction de bruit pour une écoute de qualité, tout en étant à l’écoute des bruits ambiants. Grâce aux micros du casque, les sons ambiants (voiture, oiseaux, etc.) sont retransmis à vos oreilles discrètement. De ce fait, c’est très utile pour les sportifs ayant l’habitude de pratique en villes tout en restant en sécurité.

Côté qualité sonore, il faut le dire, 1MORE se débrouille plutôt bien. La restitution sonore est très bonne et l’écoute est extrêmement agréable, même après plusieurs heures d’écoutes. Avec l’utilisation des différents égaliseurs, il vous sera possible d’adapter au mieux la qualité sonore à votre musique.

Conclusion

Si vous avez un petit budget et que vous êtes à la recherche d’un casque disposant d’un ANC, alors ce 1MORE SonoFlow est fait pour vous ! Prêt à vous accompagner partout avec sa housse de transport, la qualité sonore n’est pas en reste. Il en est de même pour la réduction de bruit active qui se débrouille plutôt pas mal.

Côté tarif, il est affiché à 90€ sur Amazon, mais la marque propose régulièrement des promotions, comme actuellement 20€ de moins. Grâce à cette promotion quasi récurrente, il devient un très bon choix pour les plus petits budgets !

Voir l'offre 72,37 €