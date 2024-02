Skull and Bones par Ubisoft : Une aventure gaming captivante !

Ubisoft fait de nouveau parler de lui avec la sortie tant attendue de son jeu vidéo Skull and Bones. Disponible sur Ubisoft+, PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, GeForce Now et Epic Games Store, le nouvel opus d’Ubisoft offre des aventures en haute mer et sur des terrains inexplorés.

Le deuxième âge d’or de la piraterie

Ubisoft s’inspire du deuxième âge d’or de la piraterie pour Skull and Bones, une aventure d’action fidèle à ses racines. Ainsi, le jeu invite les joueurs à plonger dans un univers impitoyable où différentes factions de pirates se livrent une guerre sans merci pour le contrôle des mers

Contrats, chasses aux trésors, batailles navales, et pillages de forts : chaque victoire propulse le joueur vers le sommet du rang d’infamie.

Une bande son pour une immersion totale

Pour une immersion totale dans ce monde de bravoure et de pillage, Tom Holkenborg et The Busking Barnacles ont créé une bande son originale aux accents marins. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming, elle est le compagnon idéal pour cette aventure épique.

Et si vous hésitez encore à vous embarquer dans l’aventure, Ubisoft offre un essai gratuit de 8h du jeu. Si par la suite vous décidez de l’acheter, vos items débloqués et votre progression seront conservés. Vous pouvez également vous rendre ici gratuitement.

Ubisoft Singapour frappe fort avec le lancement de cette nouvelle franchise, mettant en lumière le potentiel et l’audace du studio.

Alors, prêt à naviguer sur les mers tumultueuses de Skull and Bones ? Venez partager vos impressions et histoires de pirate avec la communauté du Café du Geek! Et bon vent à tous !