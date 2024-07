TUTO – Comment télécharger des vidéos sur Netflix ?

Parmi tous les services de streaming existants, vous êtes particulièrement fan de Netflix ? À certains moments, vous vous retrouvez dans des endroits où la connexion est faible ou inexistante mais vous souhaitez continuer à visionner vos films et séries ? Pas d’inquiétude à avoir ! Vous pouvez réaliser votre souhait en téléchargeant en amont des vidéos sur Netflix pour les visionner plus tard en mode hors connexion. Nous vous expliquons tout cela dans ce tutoriel !

Votre appareil permet-il de télécharger des vidéos sur Netflix ?

Avant de vous lancer dans le téléchargement d’une vidéo sur Netflix, il faut que vous sachiez que seuls, certains systèmes d’exploitation peuvent effectuer ce téléchargement. Malheureusement, si vous êtes sur un Mac, un Macbook ou un système Linux, télécharger des vidéos sur Netflix ne sera pas possible. Ces OS ne prennent pas en charge l’application Netflix. De plus, il ne sera pas possible d’enregistrer une vidéo Netflix depuis la version web.

D’une manière générale, voici les appareils compatibles :

Un smartphone ou une tablette Android avec une version 4.4.2 au minimum

Un iPhone, iPad ou iPod Touch sous iOS 9.0 au minimum

Une tablette Amazon Fire sous une version Fire OS 4.0 ou une version ultérieure

Un ordinateur sous Windows 10 avec une version 1709 au minimum, ou sous Windows 11

Certains ordinateurs sous Chrome OS.

Maintenant que vous savez que votre appareil est compatible, il faut souligner que tous les contenus de Netflix ne sont pas téléchargeables. Si vous tombez sur des vidéos Netflix qui ne sont pas proposées au téléchargement, cela signifie que l’accord de licence de Netflix ne lui permet pas de le proposer à l’enregistrement pour un visionnage hors ligne. Fort heureusement, tous les contenus produits par Netflix sont téléchargeables. Une fois que vous avez téléchargé du contenu Netflix, ce contenu est stocké dans la mémoire interne de votre téléphone. Pour ne pas saturer la mémoire, songez à y faire le ménage de temps en temps.

Avant de lancer le téléchargement, nous vous conseillons de personnaliser les réglages de téléchargement. Pour cela, il vous faut :

Ouvrir l’application Netflix

Cliquez sur « Mon Netflix » en bas à droite du smartphone

» en bas à droite du smartphone Appuyez sur les trois traits en haut à droite

Cliquez sur « Paramètres de l’application »

» Cochez « Wi-Fi uniquement »

» Rendez-vous dans « Qualité vidéo » et choisissez « Standard » si vous êtes limité au niveau du stockage interne, ou « Elevée » si vous souhaitez profiter d’une qualité d’image HD.

Que vous utilisiez un smartphone Android ou un iPhone, la démarche pour télécharger des vidéos sur Netflix est la même. Pour ce faire :

Activez votre connexion Internet

Lancez l’application Netflxi sur votre téléphone

Recherchez la série ou le film que vous souhaitez télécharger.

Si le contenu est téléchargeable, voici comment procéder :

Pour une série, allez dans la liste d’épisodes et appuyez sur le logo de téléchargement à droite.

Pour un film, rendez-vous sur la fiche du film et cliquez sur le logo de téléchargement à droite.

L’icône se mettra alors à tourner pour indiquer que l’épisode est en cours de transfert. Par la suite, vous n’aurez plus qu’à aller dans la section « Téléchargements » (ou Mes Vidéos) en bas sur la droite pour accéder au contenu téléchargé. Vous pourrez alors regarder le contenu téléchargé en mode hors connexion.

Pour le moment, seuls les ordinateurs Windows disposent d’une application Netflix. Il est donc possible d’y télécharger légalement le contenu du catalogue. Le site web ne propose pas d’option de téléchargement pour le moment.

Pour effectuer le téléchargement depuis l’application Netflix sur Windows, il faut :

Lancer l’ application sur PC

Cliquer sur la série ou le film à télécharger

Pour la série, aller dans la liste d’épisodes et cliquer sur le logo de téléchargement

d’épisodes et cliquer sur le logo de téléchargement Pour le film, aller sur sa fiche et cliquer sur le logo de téléchargement

de téléchargement Se rendre dans la section Téléchargements (Mes Vidéos)

(Mes Vidéos) Cliquer sur Play pour lancer la lecture de votre vidéo.

Attention ! Il y a une durée de disponibilité pour les vidéos que vous avez téléchargées sur Netflix. En raison des questions de droits de diffusion, il se peut que certains films ou séries disparaissent du catalogue. Mais ne vous inquiétez pas, si l’une de vos vidéos téléchargées est concernée, Netflix vous avertira 7 jours avant son retrait du catalogue.