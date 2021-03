L’IA de Netflix télécharge des séries pour vous

Netflix est devenu, en un peu plus de vingt années d’existence, l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Présente dans presque tous les continents et des centaines de pays, l’entreprise américaine innove constamment pour répondre au mieux aux exigences des abonnés et leur offrir un service performant. C’est dans cette optique que la multinationale leur propose le téléchargement automatique des séries pouvant les intéresser grâce à l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA).

Netflix téléchargera automatiquement des séries à votre attention

Le service de streaming, Netflix, va télécharger da façon automatique des séries et films qui pourraient intéresser les téléspectateurs et internautes. Cette nouvelle fonctionnalité est rendue possible grâce au déploiement de « Downloads for you » sur différents terminaux (smartphones, tablettes, téléviseurs, PC). La plateforme dédiée aux œuvres cinématographiques et télévisuelles à la demande entend par cette innovation palier la difficulté qu’ont souvent les abonnés à trouver des vidéos adéquates aux endroits où ils se trouvent. Ce service aura certains avantages. D’abord, les utilisateurs gagneront du temps dans le choix des vidéos. Ensuite, ils éviteront de se retrouver en situations incommodantes lorsque des vidéos inappropriées sont diffusées dans des endroits publics. Enfin, les abonnés auront des contenus disponibles qu’ils pourraient regarder lorsque le réseau ferait défaut.

Le recourt à l’intelligence Artificielle (IA)

Pour rendre fonctionnel ce nouveau service sur sa plateforme de streaming, Netflix a eu recourt à l’Intelligence Artificielle (IA). En effet, grâce à un algorithme qui synchronise les données personnelles des abonnés à leur position à un instant donnée, des films, documentaires et épisodes de séries seront télécharger automatiquement et stocker localement sur votre appareil (smartphone, tablette, PC…). Pour activer cette nouvelle option, l’utilisateur devra simplement se rendre dans l’onglet « Téléchargements » de l’application. Il y définira l’espace de stockage qu’il souhaite dédié aux films et séries qui seront téléchargés. L’algorithme de l’IA prendra alors le relais rendre les contenus disponibles à la prochaine visite de l’abonné dans l’application. Mais, cette nouvelle fonctionnalité ne relancerait-elle pas le sempiternel débat sur la préservation de la vie privée des internautes ?

