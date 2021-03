Amazon va créer 3000 CDI et 10 nouveaux sites en France

L’entreprise américaine Amazon continue son expansion à travers le monde pour nous livrer toujours plus rapidement. La firme, portée par la crise sanitaire, annonce créer 3000 emplois et une dizaine de nouveaux sites en France. Et cela, pour l’année 2021.

3000 nouveaux emplois pour favoriser l’insertion des jeunes

La pandémie de Covid-19 a bien profité au géant du web. Les habitudes d’achat des consommateurs ont changé. Grâce aux confinements, Amazon a logiquement vu son activité atteindre de nouveaux sommets. Afin de répondre au mieux à l’activité croissante, l’entreprise étasunienne a annoncé vouloir recruter 3000 nouveaux salariés en CDI. Cela porterait le total des effectifs en France à environ 14 500 salariés.

Amazon s’associe avec Pôle Emploi pour proposer ces 3000 postes. Alors que le chômage augmente en France, notamment pour les jeunes, cette annonce est bien accueillie. D’autant plus que l’entreprise américaine « s’engage à soutenir l’insertion des jeunes en recherche d’emploi, le développement des carrières et la promotion de l’égalité des chances ».

Les CDI créés ne seront pas uniquement des emplois peu rémunérés comme les préparateurs de commandes. Amazon a annoncé le recrutement d’ingénieurs, jeunes diplômés, chargés de ressources humaines, informaticiens, spécialistes de la santé et de la sécurité. Les régions concernées sont, par ordre d’importance, l’Île-de-France, les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est.

Une dizaine de nouveaux sites en France

Amazon prévoit de construire une dizaine de nouveaux entrepôts en France. Afin de livrer ses colis toujours plus rapidement, La plus grande infrastructure sera située du côté de Metz. Où une plateforme logistique de 50 000 m² est prévue. Près du Pont-du-Gard, Amazon projette d’installer un entrepôt de 38.000 m2. À Rivesaltes, près de Perpignan, Briec près de Quimper, ou encore en Normandie, on retrouvera des infrastructures plus petites. En tout, une dizaine de sites de toutes tailles devraient ouvrir dans le pays en 2021.

Amazon : des pratiques controversées

Cependant, cette campagne intervient dans un contexte de protestations contre la firme internationale. De nombreuses manifestations et rassemblements ont lieu ces derniers jours contre Amazon. Les manifestants dénoncent notamment les conditions de travail au sein de l’entreprise, la concurrence déloyale avec les commerces de proximité, la pollution énorme générée. Quoi qu’il en soit, cette annonce controversée permettra à Amazon de renforcer sa puissance économique et sociale en France.

