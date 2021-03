3,2 milliards de mots de passe ont fuité : êtes vous concernés ?

Des hackers viennent de dévoiler une base de donnée de 3,2 millards de comptes volés. Les logins, mots de passe, informations personnelles de plus de 3 milliards de comptes ont été dévoilés. C’est l’une des plus grosses fuites de ces dernières années. Êtes vous concernés ? Comment se protéger ?

3,2 milliards de mots de passe volés : un record ?

La semaine dernière, une énorme fuite en ligne a révélé des milliards de des paires de login et mots de passe volées lors de diverses attaques de firmes comme Netflix, LinedkIn, Gmail, Hotmail… Appelée COMB par les pirates, cette faille signifie Compilation of Many Breaches. De ce fait, cette fuite de donnée n’est donc pas issue d’une nouvelle attaque, mais regroupe plusieurs anciens piratages. CyberNews considère COMB comme la plus grande collection de données de connexion volées jamais partagée en ligne.

D’après « The Sun », les pirates ont récupéré plus de 15,2 milliards de comptes liés à plus de 2,5 milliards d’e-mails uniques. On compte 17 millions de comptes LinkedIn qui ont été volés en ce début d’année. Quand à vos comptes Netflix, ils pourraient également être concernés.

Etes vous concernés par cette fuite ?

A la suite de ces révélations, Cybernews a mis en place un moteur de recherche dans la base de donnée. Il vous suffit d’entrer votre adresse mail afin de savoir s’il est dans la liste. Le système de recherche ne révèle pas exactement quel compte associé à l’adresse est touché. Si vous êtes effectivement concernés, que faut-il faire ? Voici quelques astuces pour se protéger.

Tout d’abord, pensez à vérifier si vous êtes dans la liste avec le moteur de recherche de Cybernews.

Le moteur de recherche de Cybernews

Evitez d’utiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes. En effet, si l’un de vos comptes est accessible, les pirates pourront se connecter aux autres sans effort. De ce fait, pour minimiser les risques, utilisez des mots de passe complexes. Ensuite, activez l’authentification à double facteurs sur les sites qui le proposent. Enfin, utiliser un gestionnaire de mots de passe vous permettra d’avoir des mots de passe solides, sans forcément tous les retenir.

