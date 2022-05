Pixel Buds Pro : les premiers écouteurs de Google avec réduction de bruit active et audio spatial

Google vient enfin de prendre du galon sur le marché des écouteurs sans fil. La firme américaine a en effet annoncé une nouvelle paire de dispositifs audio durant la conférence Google I/O : les Pixel Buds Pro. Ces derniers embarquent ainsi de nouveaux avantages conséquents pour les consommateurs, dont une fonctionnalité de réduction de bruit active, l’audio spatial ainsi que le Bluetooth multipoint.

Des écouteurs Google enfin à la hauteur

Avant d’entrer dans le vif sujet, reparlons un peu des annonces de Google lors de sa conférence annuelle dédiée au développeur, la Google I/O. La firme américaine est en effet venue teasé plusieurs produits à venir, dont les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la Pixel Tab et la Pixel Watch, mais aussi en officialiser d’autres, le Pixel 6a et les Pixel Buds Pro.

Concernant cette paire d’écouteurs, Google a intégré de très belles fonctionnalités pour faire monter en gamme ses dispositifs audio sans fil. Outre l’isolation passive causée par le format intra-auriculaire des oreillettes, les Pixel Buds Pro embarquent tout d’abord une technologie de réduction de bruit active. Sans grande surprise, un mode transparence est aussi de la partie, afin de permettre de mieux entendre les bruits environnants. À noter, un processeur à six cœurs avec un moteur neuronal a été conçu par Google afin d’analyser et réduire les bruits ambiants.

Parmi les autres fonctionnalités intégrées aux Pixel Buds Bro, Google a fait le choix de proposer le Bluetooth multipoint afin d’être connectés à plusieurs appareils en même temps. Sans grande surprise, Google Assistant est de la partie afin de répondre à vos moindres désirs. Pour les tête en l’air, sachez que les oreillettes sont compatibles avec « Localiser mon appareil » pour retrouver un de vos écouteurs perdus. D’ici la fin de l’année, la société précise que l’audio spatial sera disponible, notamment grâce à l’arrivée d’Android 13.

Au niveau de l’autonomie, Google annonce que les écouteurs proposeront 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, contre 11 heures sans (31 heures avec le boitier). Les Pixel Buds Pro seront disponibles en précommande le 21 juillet 2022, pour une commercialisation le 28 juillet au prix de 219 euros. Quatre coloris sont au programme : corail, jaune, bleu ou noir.

