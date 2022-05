Google officialise le Pixel 6a : un nouveau smartphone milieu de gamme à 459 €

Durant la conférence Google I/O de 2022, Google est venu officialiser un tout nouveau modèle de smartphone : le Pixel 6a. Se positionnant sur le secteur milieu de gamme, cet appareil est une version allégée et plus compacte que le modèle standard.

Les compromis du Pixel 6a

Alors que Google a teasé le design des Pixel 7, la Pixel Tablet ainsi que la Pixel Watch lors de la Google I/O, la firme américaine a aussi officialisé deux produits : les écouteurs Pixel Buds Pro et le smartphone Pixel 6a. Comme d’habitude, la gamme « a » est dédiée aux produits milieu de gamme. De ce fait, l’entreprise propose une version allégée du Pixel 6.

Au niveau de la fiche technique, le Pixel 6a adopte quelques changements. Tout d’abord, ce modèle est plus compact que le Pixel 6 en embarquant une dalle de 6,1 pouces Full HD+. L’écran a d’ailleurs droit à une autre concession, cette fois-ci au niveau du taux de rafraichissement. Il est en effet de 60 Hz, contre 90 Hz pour le modèle standard. À l’intérieur, le smartphone intègre la puce Google Tensor, soit la même que les autres Pixel 6.

La capacité de la batterie tombe quant à elle de 4 410 mAh, contre 4614 mAh pour le Pixel 6, pour une autonomie similaire d’une journée. La partie photo est aussi allégée étant donné que le smartphone a uniquement droit à une caméra principale de 12 Mpx, contre 50 Mpx pour son grand frère. Le capteur ultra grand-angle de 12 Mpx est quant à lui le même. Côté vidéo, le Pixel 6a peut filmer en 4K/30 FPS et Full HD/60 FPS.

Le Pixel 6a sera disponible en précommande le 21 juillet 2022 en version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et les livraisons débuteront le 28 juillet. Son prix de lancement est affiché sur le Google Store français à 459 €. Trois coloris seront proposés : Sauge, Galet et Charbon. Google a souligné que le smartphone profitera de 3 ans de mise à jour Android et 5 ans minimum de mises à jour de sécurité.