Google dévoile la Pixel Watch, mais uniquement son design et quelques détails

Sans grande surprise, Google est venu officialiser la Pixel Watch. La première montre connectée a cependant été dévoilée partiellement. En effet, la firme américaine est uniquement venue parler du design et dévoiler quelques détails au niveau des fonctionnalités. Il faudra ainsi attendre l’automne 2022, probablement le mois d’octobre, afin d’en apprendre plus sur ce produit.

Google lève enfin le voile sur la Pixel Watch, mais pas trop

La conférence Google I/O est l’évènement annuel dédié aux développeurs où le géant de la tech parle principale des nouveautés à venir sur la partie logicielle d’Android, Wear OS ou encore Chrome. Cependant, Google vient aussi y dévoiler de nouveaux produits. Cette année, l’entreprise a officialisé deux nouveaux produits prochainement disponibles, le Pixel 6a et les Pixel Buds Pro, mais aussi teasé les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la Pixel Tablet ainsi que… la Pixel Watch.

La montre connectée vient ainsi d’être partiellement dévoilée par la firme américaine. Il faut dire que ce produit avait fortement fuité durant les dernières semaines. D’ailleurs, le design avait été confirmé par un internaute ayant trouvé la montre connectée dans un restaurant. Lors de sa conférence, Google est ainsi venu officialiser une bonne fois pour toutes le design de la Pixel Watch, qui est exactement le même par rapport aux précédentes fuites d’informations et rumeurs.

Tournant sous une version de Wear OS 3 dite « améliorée » avec une « interface utilisateur actualisée » pour une meilleure navigation et des notifications intelligentes, le cadran de la montre connectée adopte un format circulaire en forme de dôme avec une couronne « tactile » ainsi qu’un bouton latéral. Une version cellulaire serait proposée par la marque.

Au niveau des fonctionnalités, Google a annoncé que la Pixel Watch profiterait des applications Google natives ; une intégration de Fitbit pour récolter et analyser les données de santé afin d’effectuer le suivi de l’activité physique ; la prise en charge de Google Maps et Google Assistant ainsi que de nouvelles applications (Google Wallet et Google Home) ; et une fonctionnalité d’appel d’urgence pour contacter vos proches et les secours.

Pour faire fonctionner la montre connectée, les consommateurs devront disposer d’un smartphone tournant au minimum sous Android 8.0 ainsi que d’un compte Google. Le produit sera complètement dévoilé dès cet automne, normalement aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro.