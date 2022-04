Pixel Watch : de nouvelles images de la montre connectée de Google dévoilées

Fait étonnant, une Pixel Watch, soit la première montre connectée non annoncée et commercialisée par Google, a été découverte par une personne dans un restaurant. Après quelques clichés du produit partagés sur internet, l’utilisateur vient de publier une nouvelle série de photos. Cette fois-ci, l’objet connecté est montré directement porté au poignet, mais aussi simplement avec son bracelet noir.

Le design de la Pixel Watch encore dévoilé

Google s’apprête à tenir sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la Google I/O. Se déroulant du 11 au 12 mai, cet évènement sera aussi l’occasion pour la firme américaine de présenter de nouveaux produits. Les rumeurs tendent notamment à souligner qu’un Pixel 6a y serait annoncé, mais aussi une première montre connectée : la Pixel Watch.

Concernant cet objet connecté, de plus en plus de fuites d’informations montrent bel et bien que le lancement approche à grands pas. Après une apparition sur le site de Google, la Pixel Watch a tout simplement été découverte par une personne (Reddit/tagtech414) dans un restaurant. Après des photos de la monture, cet utilisateur est venu partager des images avec la montre connectée au poignet ainsi qu’avec son bracelet.

Outre ces visuels, l’utilisateur a aussi précisé son ressenti lorsque la montre est portée. Il souligne ainsi que des difficultés ont été rencontrées en voulant attacher la Pixel Watch. Lorsque c’est fait, il avoue que le système d’accroche est « extrêmement sécurisant ».

Précisant que la montre est « la plus confortable » qu’il ait jamais porté, l’internaute explique : « Elle semble beaucoup plus fine que les mesures ne le laissent croire. Comparée à ma Galaxy Watch, c’est comme si elle n’était même pas là. Et, gros avantage, la couronne ne s’enfonce PAS dans le dos de ma main lorsque je penche mon poignet en arrière ou que je tape, ce qui me rend dingue sur d’autres montres ».