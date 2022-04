Apple lance son service de vente de pièces détachées pour réparer son iPhone soi-même

Cinq mois après avoir annoncé son programme de réparation en libre-service, Apple vient enfin proposer des pièces détachées et des manuels pour réparer son iPhone. Disponible uniquement pour les iPhone 12, iPhone 13 et le dernier iPhone SE, ce nouveau service est accessible pour commencer aux personnes résidentes aux États-Unis.

Le service de réparation en libre-service d’Apple est disponible

Dans un communiqué publié ce mercredi 27 avril 2022, Apple est venu annoncer le lancement de son service de vente de pièces détachées aux consommateurs, afin de leur permettre de réparer leur smartphone. Pour rappel, ce programme de réparation « Self Service Repair » a été annoncé en fin d’année 2021 par la firme américaine.

Pour son lancement, ce nouveau service est uniquement disponible qu’aux États-Unis et permet de réparer l’iPhone SE 5G ainsi que les iPhone 12 et iPhone 13. Apple promet ainsi de vendre plus de 200 « pièces et outils individuels » à ses clients. À terme, l’entreprise souhaite étendre ce programme de réparation à d’autres pays, mais aussi aux Mac avec puces M1.

Afin de profiter de ce programme, les Américains doivent accéder au magasin de réparation en libre-service mis en place par Apple. Il est d’ailleurs possible de louer un kit d’outils pour une durée de 5 jours afin d’effectuer la ou les réparations avec tout le matériel nécessaire. Ce dernier est affiché au prix de 49 $.

Concernant la tarification des pièces détachées, Apple a précisé que ces dernières sont vendues au même prix que ses fournisseurs de réparations agréés. La firme à la pomme offre d’ailleurs un crédit aux clients ramenant une pièce remplacée pour recyclage. Par exemple, une batterie d’iPhone 12 ou 13 est vendue 69 $ et un crédit potentiel de 24,15 $ peut être obtenu pour le retour de la batterie remplacée.

À titre d’information, Apple précisait lors de l’annonce de ce programme de réparation qu’elle s’adressait aux « techniciens individuels ayant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer des appareils électroniques », ajoutant notamment que la « grande majorité des clients » doit toujours s’adresser à un réparateur professionnel. Pour savoir si la réparation est à votre portée, Apple permet de voir les manuels de réparation avant d’acheter les pièces détachées.