Goodmed : l’application pour tout savoir sur ses médicaments

La Startup bordelaise Synapse Medicine a lancé Goodmed, une application pour accéder à toutes les informations nécessaires sur les médicaments. La comparaison semble évidente : Goodmed se veut être le « Yuka du médicament ».

L’application grand public pour comprendre les médicaments

Goodmed est une application indépendante de l’industrie pharmaceutique qui vous aide à mieux comprendre vos traitements, en regroupant des informations fiables sur les médicaments.

Le fonctionnement est très simple : il suffit de scanner le QR code d’une boîte de médicaments ou d’entrer son nom dans la barre de recherche. L’application Goodmed vous permet de vérifier si vous pouvez prendre ce médicament ou non en fonction de votre profil santé (grossesse, allaitement, allergies…).

Vous obtenez aussi toutes les informations importantes relatives au médicament : les conseils pour une meilleure prise et les erreurs à éviter. Le but principal de GoodMed, « éviter les cocktails de médicaments », prévient Louis Létinier, médecin, pharmacologue et co-fondateur de l’application.

Les informations données sur l’application sont fiables, actualisées, faciles à lire et à comprendre. Enfin, Goodmed vous donne le tarif conseillé du médicament, mais aussi son taux de remboursement, plutôt pratique.

Goodmed, l’application qui prend soin de vous

D’après une étude menée par Opinion Way pour Synapse Medicine sur le rapport des Français aux médicaments, 62% des Français trouvent les informations de notices difficiles à lire, car illisibles ou utilisant des termes compliqués. Pire encore, chaque année en France, entre 10 000 à 30 000 décès, sont attribuables à un mauvais usage des médicaments.

L’application Goodmed est disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store. Pour tirer profit au maximum de l’application, il existe l’abonnement sans engagement Goodmed Premium à 5,99 € par mois, qui permet notamment de créer des profils familiaux. Bon point, Goodmed Premium sera également disponible via des partenariats avec les assurances et mutuelles directement dans leurs offres de prévention santé.