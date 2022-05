Test – Honor Magic 4 Lite 5G : Un smartphone moyen de gamme honorable

La guerre des smartphones moyens de gamme fait rage et Honor vient rajouter sa pierre à l’édifice avec le dernier petit nouveau : le Honor Magic 4 Lite. Un énième smartphone aux alentours des 300€, que vaut-il face à la concurrence ? Nous allons essayer d’apporter des éléments de réponses tout au long de ce test.

Unboxing

Derrière une boîte simpliste, rappelant simplement la version 5G, nous retrouvons le minimum vital pour un smartphone de cette gamme là. Bien entendu nous avons une coque en silicone, que nous retrouvons de plus en plus et c’est une très bonne chose. Viennent ensuite le chargeur 66W ainsi que son câble USB-C. Malheureusement, point d’écouteurs ici et une absence de port jack également à signaler.

Design & Écran

Cet Honor Magic 4 Lite 5G offre un design bien fini. Sur la face avant, la caméra frontale s’intègre vraiment bien dans le design. Côté dimensions, avec ses 6.81″ de diagonales d’écran nous sommes en présence d’un smartphone plutôt grand, mais offrant une bonne prise en main. Pour rester sur l’écran, c’est une dalle TFT LCD d’une résolution de 1080 x 2388 pixels. Point d’OLED, AMOLED ou autre technologies un peu plus avancées, Honor fait ici dans la simplicité. Cependant la fréquence d’image grimpe jusqu’à 120Hz, de quoi offrir une fluidité très agréable que ce soit en jeu ou dans une utilisation classique du smartphone.

Sur l’arrière c’est un énorme module photo contenant 3 capteurs qui trône sur la partie supérieure. Il est accompagné d’un flash LED unique. Côté coloris vous pourrez choisir entre Titanium Silver, Ocean Blue ou encore Midnight Black. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur cette partie là du smartphone.

Pour finir, nous retrouvons tous les boutons sur la tranche droite. A noter que le bouton faisant office de ON/OFF intègre le capteur d’empreinte digital. Ce dernier est plutôt efficace et les erreurs sont peu fréquentes. Le reste des connectiques est située sur la tranche inférieure, où sont logés la trappe SIM, la prise de charge ainsi que le seul haut parleur présent sur ce Honor Magic 4 Lite 5G.

Performances & Autonomie

Le Magic 4 Lite est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695, disposant de 8 coeurs cadencés à 2.2Ghz. En termes de performances brutes, mesurées comme d’habitude avec Antutu Benchmark, il se place au niveau du Poco X4 Pro. Il est donc relativement loin de la concurrence, mais il offre cependant une navigation très fluide. Dans les jeux vidéos (Brawl Stars par exemple) il se débrouillera également de manière très honorable. La quantité de RAM est de 6Go (avec 2Go supplémentaires via le Honor RAM Turbo) et il sera accompagné de 128Go de stockage.

Concernant l’autonomie, le Honor Magic 4 Lite sera un très bon allié grâce à son énorme batterie. En effet elle dispose d’une capacité impressionnante de 4800 mAh. Et cela se ressent dans l’utilisation avec une autonomie qui sera facilement portée à 2 jours. Et ce, malgré une utilisation des réseaux sociaux, d’écoute de musique ou encore d’un peu de jeux vidéos. Un très bon score donc.

Appareil photo

Revenons en maintenant sur la partie appareil photo de ce Honor Magic 4 Lite. Cette dernière est composée de 3 capteurs photo et d’un unique flash LED. Le capteur principal dispose d’une résolution de 48 MP avec une ouverture de f/1.8. Le second capteur sera utilisé pour les photos macros avec une résolution de 2MP et une ouverture de f/2.4. Le dernier capteur est en fait un capteur de profondeur de champ, utilisé par exemple pour appliquer un effet Bokeh à une photo portrait. Pour la vidéo il faudra se contenter d’une résolution maximale de 1080 pixels, à 30 FPS seulement.

Commençons par les photos de nuit. En mode automatique il n’y a pas grand-chose à dire, le résultat est peu probant. Peu de détails et pas mal de bruit. Cela s’améliore avec le mode spécifique de nuits qui offre une meilleure lumière et un poil plus de détails. Cependant il faudra attendre 2-3 secondes avant que la photo ne soit capturée. Vous retrouverez ci-dessous la différence entre les deux modes.

À gauche en mode automatique. A droite en mode nuit (temps de capture d’environ 2-3 secondes)

Le Honor Magic 4 Lite s’en sort évidemment mieux de jour. Les couleurs sont globalement fidèles à la réalité tandis que les détails sont également plus que corrects. Différents modes de capture sont également présents afin d’optimiser vos clichés en fonction du moment (haute résolution, panoramique, Super Macro etc…).

Conclusion

Cet Honor Magic 4 Lite n’est, pour moi, pas le meilleur de ce segment de marché (Le Realme GT Neo 2 étant bien au-dessus je trouve), mais il fait malgré tout le travail correctement. Durant mon utilisation je n’ai pas constaté de ralentissements lors de la navigation ou encore lors de sessions de jeux. La partie photo est plus que suffisante et vous dépannera sans aucun souci, que ce soit de jour comme de nuit. Côté tarif, comptez 319.90€ sur le site officiel de la marque.

