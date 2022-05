Le gambling rencontre le gaming : la chance est presque toujours importante dans les jeux vidéo !

La chance ne joue pas seulement un rôle important dans le casino en ligne suisse. Dans la plupart des jeux vidéo aussi, c’est généralement la chance qui permet au joueur d’obtenir des objets utiles. Les exemples sont presque infinis. Qu’il s’agisse de jeux de sport, de MMORPG ou de jeux de tir : dans presque tous les jeux vidéo, c’est le hasard qui décide des récompenses qui seront finalement attribuées au joueur. Dans les jeux multijoueurs en particulier, les utilisateurs ne peuvent pas éviter les jeux de hasard virtuels.

Les boîtes virtuelles fournissent souvent un contenu décevant

Dans de nombreux jeux, il existe des paquets numériques remplis de contenus choisis au hasard. En règle générale, les meilleurs objets sont dotés d’une probabilité correspondante faible. De ce fait, il est souvent très long de débloquer le contenu souhaité via le système de jeu de hasard. Ce sont surtout les jeux vidéo d’Electronic Arts qui se distinguent négativement.

En effet, avec FIFA, Madden NFL et NHL, tous les grands jeux de sport de l’entreprise fonctionnent sur le même principe. Le mode de jeu « Ultimate Team » ressemble à un jeu de cartes à collectionner virtuel, dans lequel les cartes les plus populaires sont par conséquent rares. Selon la qualité du paquet numérique, la probabilité de faire une bonne trouvaille augmente, mais il faut généralement miser de l’argent réel. En effet, de tels paquets ne peuvent être débloqués dans le jeu libre qu’au prix d’un grand investissement en temps.

Le bonheur comme modèle commercial ?

La série de jeux vidéo FIFA, en particulier, est critiquée depuis longtemps pour cet état de fait. Electronic Arts semble en effet provoquer sciemment les joueurs à investir de l’argent réel. Pour beaucoup, il ne semble pas y avoir d’autre option pour pouvoir composer l’équipe souhaitée avec des superstars comme Ronaldo et Messi. Cette situation met les fans de FIFA en colère depuis des années.

En effet, non seulement le jeu de base est payant, mais les contenus en jeu ultérieurs ne sont pas non plus très avantageux. Toutefois, le phénomène des achats en jeu ne se limite pas aux jeux de sport. Des systèmes similaires sont également utilisés dans des jeux de tir comme Call of Duty. Dans ce cas, les loot boxes ne contiennent souvent que certains camouflages qui apportent des améliorations visuelles aux objets du jeu. La plupart du temps, elles n’ont pas d’influence sur les performances des personnages.

Les jeux vidéo intègrent les casinos comme fonctionnalité

Il est très rare que les jeux vidéo parviennent à établir une relation amusante avec les jeux de hasard. GTA V en est un bon exemple. Dans le dernier volet de la série Grand Theft Auto, les joueurs disposent d’un grand casino avec de nombreuses possibilités. Et contrairement à de nombreux autres jeux, le développeur Rockstar ne vise pas ici, pour une fois, l’argent réel de ses joueurs. En effet, le casino de Rockstar a pour seul objectif le plaisir de jouer.

Pour cela, il y a plusieurs tables de jeu virtuelles pour des jeux comme la roulette et le blackjack. Une sélection de machines à sous est également disponible. Certes, elles ne sont pas vraiment modernes, mais elles apportent tout de même un peu de variété. En outre, le casino de GTA V propose une roue de la fortune qui permet de gagner des bonus quotidiens. Outre une belle voiture, il est possible de gagner des vêtements, des dollars GTA ou des points d’expérience.

Certes, de nombreux autres jeux vidéo proposent une roue de la fortune similaire, mais il n’y a guère d’autres jeux qui proposent un casino aussi fonctionnel que celui de GTA V. Pour une fois, le développeur semble avoir réfléchi au concept de son jeu.

Rares sont les jeux qui ne comportent pas de facteur de hasard

Même si, à première vue, rien n’indique qu’il s’agit de jeux de hasard, les jeux vidéo peuvent comporter des éléments de ce type. Par exemple, une grande partie des MMORPG est basée sur la chance. Cela est principalement dû au fait qu’en règle générale, un générateur aléatoire détermine les objets qu’un joueur obtient après avoir vaincu des PNJ.

En général, la probabilité d’obtenir de bons objets augmente à chaque fois que des ennemis de haut niveau sont vaincus. Cependant, seuls quelques jeux déterminent à l’avance les récompenses qui seront distribuées. Dans la plupart des cas, il existe un pool d’objets disponibles parmi lesquels on choisit au hasard. Ainsi, les drops dans des jeux comme World of Warcraft dépendent également de la chance du joueur.

Le jeu de hasard dans les jeux vidéo n’est pas un phénomène récent. Déjà dans les premiers épisodes du classique Pokémon, les utilisateurs pouvaient multiplier leurs pièces sur un bandit manchot. Une forme de roulette était également proposée dans Pokémon. Dans ce cas, les petites créatures mythiques venaient même à la rescousse lorsque la bille était coincée entre deux cases.

Jeux de hasard dans les jeux vidéo : cela peut être problématique

Pour autant que le jeu de hasard connaisse une mise en œuvre similaire à celle de GTA V, rien ne s’oppose au jeu de hasard dans les jeux vidéo. Toutefois, les concepts de FIFA et de jeux comparables sont particulièrement préoccupants. Non seulement le groupe cible n’est pas adapté aux jeux de hasard, mais les pratiques commerciales semblent également très douteuses. En effet, on essaie ici de gagner de l’argent avec la chance des gens.

Ainsi, les jeux de hasard sont considérés comme particulièrement critiques dans la plupart des jeux vidéo. Il serait souhaitable d’avoir une mise en œuvre comme dans GTA V, où le casino ne sert qu’à s’amuser. L’attribution aléatoire de récompenses communiquées à l’avance, comme dans World of Warcraft, est également relativement peu problématique.