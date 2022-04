Test – POCO X4 Pro 5G : une petite déception

La marque POCO est une filiale de la célèbre marque Xiaomi. Cependant, elle réussit globalement bien son implantation sur le marché francophone, avec de nombreux modèles sortis ces dernières années. Avec le POCO X4 Pro 5G, la société chinoise mise désormais sur la 5G et sur des performances milieu de gamme pour s’implanter au mieux. En effet, quoi de mieux que de proposer un smartphone abordable, embarquant un maximum de nouveautés technologiques ?

Unboxing

Derrière une jolie boite jaune, au couleur de la marque, nous retrouvons l’essentiel pour bien démarrer. Premièrement c’est une coque en silicone que nous avons, accompagné de l’outil permettant l’ouverture de la trappe à carte SIM (ou carte SD). Finalement nous retrouvons le chargeur mural, plutôt massif, avec sa charge rapide 67W ainsi que son câble USB-C.

Design & Écran

C’est l’un des rares téléphones du moment à proposer une forme un peu différente du reste du marché. En effet, ce POCO X4 Pro 5G arbore une forme plutôt carrée. Cela vient chambouler nos habitudes en termes de tenu de main, même si l’habitude revient assez rapidement. Il reste relativement grand avec sa diagonale d’écran de 6.67″, mais cela n’est pas gênant pour qui à l’habitude des smartphones d’aujourd’hui.

L’arrière du smartphone dispose d’un énorme module photo, composé de pas moins de trois modules photo. La texture de cette partie du téléphone est en verre brillant et offre de très jolis reflets en fonction de la position de la source de lumière. Vous l’aurez compris, le design de ce POCO X4 Pro 5G est vraiment réussi et arrive un peu à se démarquer de la concurrence.

Revenons rapidement sur l’écran avec quelques informations un peu plus techniques. C’est donc une dalle AMOLED de 6.67″ offrant une résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120Hz. Son utilisation est vraiment agréable, même en extérieur grâce à un mode spécifique d’affichage en plein soleil. Afin de durer un maximum dans le temps, utcn traitement Corning Gorilla Glass 5 est appliqué, afin de protéger votre écran des rayures, chutes, etc.

Appareil photo

Comme mentionné plus tôt, le module photo est plutôt imposant et dispose de 3 capteurs différents. Le capteur principal est doté d’une résolution impressionnante de 108MP avec une ouverture à f/1.9. Vient ensuite le capteur ultra grand-angle, d’une résolution de 8MP et ouvrant à f/2.2. Finalement c’est un capteur macro que nous retrouvons, offrant 2MP de résolution et avec une ouverture à f/2.4. Ce dernier capteur pourra d’ailleurs être utilisé pour de la vidéo également.

Ci-dessous vous retrouverez un exemple d’une photo de nuit ainsi qu’une comparaison de nuit avec le Realme GT Neo 2, un smartphone similaire en termes de tarifs. Pour la partie comparaison, les deux smartphones utilisaient le mode nuit de l’application photo constructeur.

En plein jour, le POCO X4 Pro 5G se débrouille de manière honorable, sans pour autant transcender les scores. Le mode 108MP ne rajoute que peu de qualité à la photo, il sera surtout possible de plus zoomer dans la photo en utilisant ce mode-ci. Les couleurs sont cependant bien fidèles à la réalité.

Realme GT Neo 2 à gauche. Poco X4 Pro 5G à droite

C’est de nuit que le smartphone n’arrive pas à offrir un rendu correct, d’autant plus au vu de la concurrence. En effet, comme vous pouvez le voir, le rendu du GT Neo 2 est bien meilleur. Le POCO X4 Pro 5G donne une image avec énormément de bruit et une qualité un peu décevante. Le seul point positif sur cette partie-là, c’est la fidélité des couleurs qui est bien meilleures que sur le Realme GT Neo 2.

Performances & autonomie

S’il y a bien une partie où le POCO X4 Pro 5G ne brille pas, c’est au niveau des performances. En effet la surcouche MIUI 13 (sous Android 11) est plutôt lourde et rend la navigation assez lente. Avec son processeur 8 cœurs Snapdragon 695 et ses 6 ou 8Go de RAM (en fonction de la version), le téléphone pourra présenter des ralentissements dans la navigation. Et cela se voit également lors du test Antutu Benchmark avec un score de 385 908, bien en dessous des smartphones présents sur le même segment.

C’est sur l’autonomie que le POCO X4 Pro 5G arrive à compenser son manque de puissance. Malgré une résolution d’écran plutôt élevé, il n’est pas prêt de vous lâcher grâce à son énorme batterie offrant une capacité de 5000 mAh. Il dispose de plus d’une recharge rapide de 67W, baptisé MI Turbo Charge. Comptez environ 40 minutes pour une recharge complète, et seulement une vingtaine de minutes pour récupérer jusqu’à 70% de charge.

Conclusion

Le POCO X4 Pro 5G n’est pas un mauvais smartphone, mais selon moi, il existe des alternatives offrant de meilleures performances pour le même prix. Malgré beaucoup d’arguments marketing, la partie photo n’est, selon moi, pas vraiment à la hauteur de la concurrence. Si le jour l’appareil photo arrive à sortir des clichés convenables, de nuit ce n’est pas la même histoire.

C’est donc grâce à son design et à son prix que le POCO X4 Pro 5G peut espérer grappiller quelque part de marché. En effet, disponible à partir de 299€ sur Amazon (avec une paire d’écouteurs), il restera un bon allié, surtout grâce à une autonomie très correcte.

