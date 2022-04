Le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible en France à partir de 339,90 €

Xiaomi a annoncé la disponibilité du Redmi Note 11 Pro 5G en France, un solide smartphone milieu de gamme disponible à partir de 339,90 euros.

Xiaomi lance le Redmi Note 11 Pro 5G dans l’hexagone

La série Redmi Note 11 a été annoncée en Chine en toute fin d’année dernière, et elle est progressivement arrivée en France. Après Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11S, Xiaomi lance la déclinaison 5G du Redmi Note 11 Pro. Comparé au modèle de l’année dernière, son design évolue. La nouvelle génération arbore en effet des bords plats et une finesse de 8,1 mm.

Disponible à partir de 339,90 € dans les coloris Gris Graphite, Blanc Glacier et Bleu Océan, Le Redmi Note 11 Pro 5G a de quoi séduire le marché du milieu de gamme. Il embarque un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces montant jusqu’à 1200 nits pour garantir la clarté de l’écran même en plein jour. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 360 Hz.

La nouvelle référence du milieu de gamme ?

Pour ce qui est des performances, le mobile embarque une puce Snapdragon 695, appuyée par une RAM de 6 Go. Comme son nom l’indique, le smartphone est compatible 5G et Wi-Fi 5. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide (67 W).

Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Il propose aussi une caméra frontale de 16 MP pour les selfies.

Comptez 339,90 euros dans sa version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, 369,90 euros pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et enfin 399,90 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

