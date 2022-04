Livebox 6 : la première box Orange compatible avec le Wi-Fi 6E

Le mercredi 6 avril 2022, Orange est venu annoncer sa première box internet compatible avec le Wi-Fi 6E. Profitant d’un nouveau design en matériaux recyclés, elle propose aussi une meilleure connectivité avec l’arrivée d’un port 2,5 Gb/s. Une nouvelle offre nommée Livebox Max, allant de pair avec la box, a aussi été annoncée au prix de 34,99 € par mois la première année, puis 54,99 € par mois.

Place au Wi-Fi 6E pour Orange avec la Livebox 6

Le plus gros ajout à cette nouvelle box internet est bien évidemment le Wi-Fi 6E, permettant de profiter de débits descendants jusqu’à 2 Gb/s et jusqu’à 800 Mb/s montants. Inspiré par les nouveaux besoins créés par le télétravail instauré durant la pandémie, la Livebox 6 a pour objectif de garantir « une qualité de streaming optimisée, et des connexions en simultanée extrêmement fiables », explique Fabienne Dulac, directrice générale adjointe et CEO d’Orange France. La latence annoncée est de 3 m/s.

Au niveau de la connectivité, la box dispose de cinq ports Ethernet, dont quatre proposant un débit allant jusqu’à 1 Gb/s et un jusqu’à 2,5 Gb/s pour 800 Mb/s en upload ; deux ports téléphones (RJ11) ; un port SFP (fibre) ; 1 port d’alimentation en USB-C, et un port USB 3. Malheureusement, Orange précise que les réseaux ne sont pour le moment par adapté au port 10 Gb/s. Cependant, la Livebox 6 est annoncée comme évolutive par Fabienne Dulac, expliquant notamment que la « next-step » (prochaine étape) serait de proposer cette technologie.

Derniers points importants concernant cette nouvelle box internet signée Orange, son design et sa partie logicielle. Installable à la verticale, la Livebox 6 est fabriquée avec des plastiques recyclés et recyclables, habillée d’un tissu recyclé, et équipée d’un écran e-ink. Plus écologique que la génération précédente, cette dernière est d’ailleurs programmable depuis l’application Orange & Moi. Deux modes de veilles sont en effet de la partie : un dit « Léger » désactivant les connexions de la maison, sauf la téléphonie sur IP, et permettant de réduire de 25 % la consommation en énergie de la box ; et un mode veille « Profond » coupant toute connexion pour une économie d’énergie de 95 %.

Bien évidemment, qui dit nouvelle box internet, dit nouvelle offre. La Livebox 6 est proposée par abonnement via l’offre Livebox Max. Cette dernière est proposée à 34,99 € par mois la première année, puis 54,99 € par mois, et sera disponible dès le jeudi 7 avril 2022 en France métropolitaine et à la Réunion, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Outre la box, le prix de cette offre inclut jusqu’à trois répéteurs Wi-Fi, un support mural sur demande, un deuxième décodeur TV gratuit, le service Internet Start afin de profiter de 200 Go en 4G en attendant l’activation de la ligne, ainsi qu’un SAV en cas de panne ou de déménagement.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : La Vitre, une technologie immersive pour être dans les vestiaires de l’Orange Vélodrome !