La Vitre, une technologie immersive pour être dans les vestiaires de l’Orange Vélodrome

Ne soyez pas jaloux, mais nous avons pu discuter avec les joueurs de l’Olympique de Marseille ! Oui, mais derrière la Vitre (site web de la start-up) ! En effet, lors du match OM – AS Monaco, la start-up La Vitre et Orange ont réalisé l’exploit d’offrir à quelques privilégies de La Terrasse Orange la possibilité d’échanger avec les joueurs de l’Olympique de Marseille. La Vitre est la première fenêtre digitale à taille humaine qui permet à des interlocuteurs d’interagir comme s’ils étaient physiquement ensemble, peu importe la distance ou la langue.

Un projet interne déployé à l’internationale

Initialement, le concept a été développé par UCAYA, agence digitale qui compte pour clients Canal+, FranceTV, ou Microsoft. UCAYA cherchait un moyen de fluidifier la communication entre ses équipes sur différents sites avant même la période Covid-19.

La Vitre apporte une dimension plus riche et plus humaine aux interactions à distance. Dotée d’un écran tactile vertical à taille humaine qui intègre un haut-parleur, une caméra et un microphone, elle permet aux équipes d’interagir les unes avec les autres de plain-pied et en taille réelle. La Vitre peut aussi bien se positionner dans un open-space que dans un tunnel d’un stade, comme c’était le cas lors de notre essai. Si un interlocuteur souhaite échanger de l’autre côté de l’écran, il lui suffit de toquer pour avertir le destinataire, comme vous le feriez avec une porte. La Vitre est toujours active et peut être floutée pour des raisons de confidentialité lorsqu’elle n’est pas utilisée.

La Vitre peut être facilement utilisée pour des briefings, des pauses café, des réunions en tête-à-tête, ou encore pour relier des points stratégiques d’un site de production… Plus qu’une fenêtre, la Vitre est une véritable porte ouverte entre deux lieux éloignés.

La Vitre, une technologie d’avenir dans le monde du sport !

La technologie développée par la Vitre exploite au maximum les écrans tactiles, qui deviennent des interfaces de partage et de collaboration. Ainsi, la technologie se fait facilement oublier pour mieux laisser la place à la relation humaine. En effet, l’écran tactile apporte son lot de fonctionnalités, notamment la possibilité d’écrire en direct ou de laisser des messages. Outre cela, la Vitre a la merveilleuse idée de proposer une solution de traduction instantanée ! Avec plus de 60 langues à son actif, nous avons pu échanger en direct avec des joueurs de l’Olympique de Marseille qui ne parlaient pas encore assez bien le français.

Cette technologie ouvre de nouvelles fenêtres dans le monde de la communication, mais aussi du marketing. En effet, il peut être possible d’installer la Vitre au sein d’une grande ville pour opérer une opération marketing pour le lancement d’un film ou d’un album. Derrière l’écran, une personnalité publique peut répondre aux questions des fans, peu importe leur localisation dans le monde. L’Orange Vélodrome n’autorise pas d’être dans les vestiaires et dans le tunnel donnant accès au terrain (comme partout ailleurs me direz-vous). Et pourtant, pendant le temps d’un match, nous avons pu échanger avec les joueurs. Notamment avoir leur réaction en direct, que ce soit le stress d’avant match ou la déception de la défaite. Comme quoi, le 12e joueur est bien le public, la Vitre en est la preuve.

Et la technologie est loin de s’arrêter là ! En décembre 2021, Orange a ouvert le 5G Lab de l’Orange Vélodrome. L’objectif de ce lieu est de permettre l’émergence de nouveaux usages et réaliser des expérimentations à grande échelle. En l’associant avec les produits de haute technologie Sony, Orange et Sony France ont pu diffuser des photos de supporters, prises par un photographe professionnel à l’aide d’un appareil photo Sony Alpha 1, connecté au Sony Xperia PRO 5G, sur les écrans géants du stade.