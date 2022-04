Google Maps affiche le prix des péages, les feux tricolores et les panneaux stop sur ses cartes

Google vient d’annoncer plusieurs nouveautés intéressantes pour son application de navigation GPS. En effet, Google Maps profite maintenant de cartes plus détaillées, avec notamment l’affichage des feux rouges et des panneaux stop ou encore le prix des péages. En plus de cela, le service profite d’une meilleure intégration dans l’écosystème Apple, que ce soit au niveau des raccourcis, des widgets, de Siri ou encore de l’Apple Watch.

Les nouveautés Google Maps en avril 2022

Pour commencer, Google Maps vient profiter de cartes plus détaillées afin de permettre aux conducteurs d’« explorer en toute confiance » les routes qu’ils ne connaissent pas. Dans un billet de blog, la firme américaine mentionne ainsi l’arrivée des feux de circulation tricolores et les panneaux stop. Elle souligne aussi avoir mieux détaillé les contours des bâtiments et des zones d’intérêt ainsi que les tracés des routes ou encore des îles. Ces changements arriveront dans les semaines à venir sur iOS, Android, Android Auto et CarPlay.

Second point important, le prix des péages sera signalé lors de l’affichage des différents itinéraires de route. Outre le fait de voir quel trajet est le plus rapide, Google Maps permettra ainsi de visualiser lequel est le plus économique. Pour cette nouvelle fonctionnalité, Google explique notamment prendre en compte « des facteurs tels que le coût de l’utilisation d’un pass de péage ou d’autres méthodes de paiement, le jour de la semaine, ainsi que le coût prévu du péage au moment précis où vous le franchirez ». Le service affichera bien évidemment toujours les trajets n’empruntant pas de péages. Dans un premier temps, le prix des péages sera disponible uniquement aux États-Unis, en Inde, au Japon et en Indonésie.

Pour finir, l’écosystème Apple vient profiter de plusieurs nouveautés intéressantes. Dans les semaines à venir, Google Maps permettra en effet d’afficher directement les cartes depuis l’écran d’accueil grâce à un nouveau widget ; de profiter d’une navigation depuis le poignet sur Apple Watch ; de rechercher et obtenir un itinéraire grâce à Spotlight et Siri ; ou encore de configurer des Raccourcis sur iOS.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Google Maps ajoute de nouvelles fonctionnalités : plan des centres commerciaux, zones très fréquentées…