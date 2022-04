Xiaomi 12X disponible en France : un modèle plus abordable que le Xiaomi 12 avec très peu de compromis

Après les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, lancé à la mi-mars en France, Xiaomi commercialise enfin un nouveau modèle pour cette gamme : le Xiaomi 12X. Avec ce nouveau smartphone, la firme chinoise compte proposer un appareil haut de gamme plus abordable que le modèle standard, mais avec une fiche technique toujours aussi solide malgré plusieurs compromis.

La fiche technique du Xiaomi 12X

Avant de jouer au jeu des sept différences entre le Xiaomi 12X et le Xiaomi, parlons des configurations désormais disponibles sur le marché français. Ce modèle se décline en trois coloris (gris, bleu et violet) et une seule configuration composée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Au niveau de la tarification, le smartphone est affiché au prix de 799,90 € (ou 849 € dans son pack avec les écouteurs Xiaomi Buds 3). Cela représente un prix inférieur de 100 € par rapport au Xiaomi 12.

Pour réussir à proposer un modèle de la gamme Xiaomi 12 plus abordable, Xiaomi a fait quelques compromis. Tout d’abord, la puce Snapdragon 8 Gen 1 du Xiaomi 12 a été remplacée par le Snapdragon 870 sur le 12X, toujours compatibles avec le réseau 5G. La batterie est identique (4 500 mAh), mais n’est compatible qu’avez la charge rapide filaire 67 W. Elle ne profite ainsi pas de la technologie de charge sans fil du Xiaomi 12.

Concernant le reste de la fiche technique, tout est identique : dalle AMOLED Full HD+ de 6,28 pouces avec taux de rafraichissement de 120 Hz ; module photo avec capteur principal de 50 Mpx + ultra grand-angle de 13 Mpx + macro de 5 Mpx ; caméra selfie de 32 Mpx ; capteur d’empreintes digitales sous l’écran ; haut-parleurs stéréo Harman Kardon ; ou encore Android 12 via MIUI 13.

