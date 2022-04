Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’avril 2022

En ce début de mois d’avril, Microsoft est bien évidemment venu dévoiler les jeux vidéo ajoutés à son service Xbox Game Pass. La firme américaine vient ainsi d’annoncer l’arrivée de 10 nouveaux titres pour les quinze premiers jours du mois. Nous retrouvons notamment Life is Strange : True Colors ; Star Wars : Squadrons ; MBL The Show 22 ; Lost in Random ; ou encore Dragon Age 2.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass d’avril 2022

Avant d’entrer dans le vif du sujet, revenons rapidement sur les derniers jeux vidéo ajoutés au Xbox Game Pass. A la fin du mois de mars, nous avons par exemple eu droit à trois titres dès le jour de leur sortie : Weird West ; Shredders ; et Norco. Voici le calendrier de Microsoft pour cette première partie du mois d’avril 2022 :

5 avril : MLB : The Show 22 (Cloud et Console) Cricket 2022 (Cloud et Console)

7 avril : Hello Neighbor 2 (Cloud, Console et PC) Chinatown Detective Agency (Cloud, Console et PC) Dragon Age 2 (Cloud) Plants vs Zombies Garden Warfare (Cloud) Star Wars Squadrons (Cloud)

12 avril : Life is Strange True Colors (Cloud, Console et PC) Panzecorps 2 (PC) Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du Désordre (Cloud, Console et PC)

14 avril : Lost in Random (Cloud, Console et PC).



Du côté des jeux vidéo disparaissant du Xbox Game Pass en avril 2022, nous retrouvons les cinq titres suivants :

15 avril : MLB The Show 21 (Cloud et Xbox) ; The Long Dark (Cloud, Console et PC) ; Nimbus le trublion Rain on your Parade (Cloud, Console et PC) ; Pathway (PC).

18 avril : F1 2019 (Cloud, Console et PC).



Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox Game Pass : un abonnement familial bientôt annoncé !