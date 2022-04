PlayStation Plus Premium : des démos de 2 heures sur les nouveaux jeux PS5 seront disponibles

Alors que les nouvelles formules du PlayStation Plus approchent à grands pas, Sony vient de préciser quelques avantages. Des communications avec les développeurs montrent en effets que Sony souhaite qu’ils proposent des démos jouables d’au moins deux heures concernant leurs nouveaux jeux PS5 via l’abonnement le plus cher, le PlayStation Plus Premium.

Les démos jouables se précisent pour le PlayStation Plus Premium

En fin de semaine dernière, Sony est venu annoncer les dates de lancement des nouveaux abonnements au PlayStation Plus. Bonne nouvelle, les avantages commencent à se préciser au fur et à mesure des jours.

Aux dernières nouvelles, c’est la formule la plus chère qui a fait parler d’elle, soit le PlayStation Plus Premium. Pour rappel, cette offre est proposée au prix de 16,99 par mois et inclut les avantages suivants : les avantages actuels du PS Plus (jeu en ligne + des titres gratuits chaque mois) ; un catalogue de jeux PS4 et PS5 et un catalogue de jeux rétro PS1, PS2 et PSP disponibles en téléchargement, mais aussi en streaming (sauf les jeux PS5) ; et des démos. C’est précisément cet avantage qui a été précisé.

Des sources du site Game Developers viennent en effet de rapporter que Sony avait commencé envoyé un communiqué aux développeurs afin d’annoncer que les jeux à venir devraient proposer des démos jouables durant une période de minimum deux heures. Cela concerne uniquement les studios travaillant sur des jeux vendus à partir de 34 $, 33 € ou 4 000 yens. Cet avantage du PlayStation Plus Premium viendrait ainsi offrir une réelle plus-value à cette formule. À noter, les jeux vidéos déjà sortis avant le lancement de l’abonnement ou encore les prochains titres compatibles avec le PlayStation VR 2 ne sont pas concernés.

Bonne nouvelle pour les joueurs, cette démo jouable obligatoire représente une charge de travail importante pour les petits studios de développement. Conscient de cette problématique, Sony a notifié qu’un délai de trois mois après la sortie du jeu sera accordé afin de proposer une démo jouable aux abonnés PlayStation Plus Premium. Dernier point, nous apprenons que ces démos devront être disponibles durant une période d’un an au minimum.

