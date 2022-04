PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits en mai 2022

Alors que le mois de mai s’approche à grands pas, une nouvelle fuite d’information est venue révéler les jeux disponibles gratuitement sur le PlayStation Plus le mois prochain. Les joueurs PS4 et PS5 devraient ainsi pouvoir profiter des trois titres suivants : FIFA 22, le dernier opus de l’emblématique franchise de simulation de foot ; Curse of the Dead Gods, un roguelike français se déroulant des ruines remplies d’ennemies, mais aussi d’armes et de reliques ; et Tribes of Midgard, un jeu de survie et d’action-aventure se déroulant à l’ère viking.

Les jeux PS4 et PS5 disponibles en mai 2022 sur le PlayStation Plus

Avant d’entrer dans le vif du sujet, revenons rapidement sur les jeux encore ajoutables à votre bibliothèque en ce moment d’avril via l’abonnement PlayStation Plus. En effet, vous pouvez encore profiter des trois titres suivants jusqu’au 3 mai 2022 : Hood: Outlows & Legnds ; Slays the Spire ; et Spongebob Squarepants: Battle pour Bikini Bottom – Rehydraté.

Via Dealbas, l’internaute billbil-kun vient une nouvelle fois de faire part des jeux à venir sur le PlayStation Plus avant Sony. Selon lui, les trois jeux suivants seraient disponibles aux abonnés durant le mois de mai 2022 :

FIFA 22 (PS5 et PS4) ;

Tribes of Midgard (PS5 et PS4)

Curse of the Dead Gods (PS4).

Alors que FIFA 22 n’a plus besoin d’être présenté aux joueurs, les deux autres titres arrivant sur le PlayStation Plus peuvent ne rien vous dire.

Pour commencer, Tribe of Midgard est un jeu co-op (jouable jusqu’à 1° joueurs en ligne) vous plongeant dans l’ère des Vikings. Mêlant roguelite, action et survie, ce titre vous propose de défendre votre village toutes les nuits face à des envahisseurs. En journée, il vous faudra ainsi explorer pour continuer à vous équiper pour les nuits suivantes.

De son côté, Curse of the Dead Gods est un roguelite qui saura mettre vos nerfs à rude épreuve. Coincé dans des runes, vous devrez vaincre des hordes d’ennemis afin de gagner des récompenses et améliorer votre héros (armes, caractéristiques, pouvoirs…). Attention cependant, chaque coup fait grimper une jauge vous infligeant par la suite différentes malédictions.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation Plus : les nouveaux abonnements disponibles le 22 juin 2022 en France !