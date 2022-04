Apple prépare une version plus intelligente de la technologie MagSafe

Une nouvelle version de MagSafe pourrait bientôt voir le jour. En effet, Apple plancherait actuellement sur une technologie permettant de transmettre des données.

Apple souhaiterait gommer les défauts de MagSafe

En 2020, Apple a introduit MagSafe, sa technologie de recharge sans fil aimantée. De fait, les iPhone 12 et 13 peuvent se recharger sans fil à une puissance de 15 W, mais Apple aimerait aller encore plus loin. C’est en tout cas ce que laisse penser une nouvelle demande de brevet, décrivant une façon de fonctionner plus intelligente.

Apple explique que certains accessoires MagSafe ont tendance à renfermer la chaleur sur certains appareils, qui ont donc tendance à chauffer durant la charge, ce qui les force à brider le processeur et la luminosité de l’écran à partir d’une certaine température. Pour remédier à cela, la nouvelle technologie serait capable de détecter quel accessoire est aimanté au dos de l’iPhone.

Concrètement, chaque accessoire serait capable de communiquer des informations à l’iPhone, notamment ses tolérances de températures. Afin, par exemple, de brider la charge lorsque l’iPhone a une coque MagSafe, pour éviter le coup de chaud.

La batterie externe d’Apple se met à jour

Toujours dans l’optique de satisfaire ses clients, Apple a récemment déployé une nouvelle version du firmware de sa batterie externe MagSafe. Une mise à jour bienvenue qui permet une charge plus rapide, jusqu’à 7,5 W, contre 5 W auparavant. C’est le firmware 2.7.b.0 qui apporte cette nouveauté : vous pouvez consulter la version installée sur votre batterie dans l’application Réglages > Général > Informations > Batterie externe MagSafe.

Pour mettre à jour votre batterie, il suffit de la fixer à l’arrière de votre iPhone compatible, et elle se mettra à jour. Autre possibilité, la brancher à un Mac ou un iPad via son port Lightning. La mise à jour du micrologiciel prendra environ cinq minutes.

